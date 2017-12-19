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مذكرة تفاهم بين سوناطراك و شركة إيني الايطالية حول الطاقات المتجددة 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 كانون1/ديسمبر 2017 09:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 148 مرات
مذكرة تفاهم بين سوناطراك و شركة إيني الايطالية حول الطاقات المتجددة 

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية سوناطراك والمجمع  الإيطالي إيني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة مذكرة تفاهم حول الطاقات  المتجددة, حسبما أفاد به بيان للشركة.

وأوضح ذات المصدر، أن الوثيقة قد تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور و الرئيس المدير العام  لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي.

وتابع المصدر قوله ان مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد المواقع الأساسية ضمن  منشآت سوناطراك لإنجاز وحدات لإنتاج الطاقة الشمسية و انجاز دراسات جدوى عند  اختيار المواقع و إعداد نموذج عمل لتطوير مشاريع محددة.

كما تطرقت المحادثات بين الجانبين الى وضعية الشراكة بين سوناطراك و شركة  ايني التي يميزها تعاون طويل الامد بين الشركتين في مجال صناعة المحروقات  بالجزائر.

 

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بهذه المناسبة طمأن السيد ولد قدور نظيره السيد ديسكالزي حول استعداد  سوناطراك لتعزيز الشراكة مع ايني سيما في المرحلة القبلية و البتروكيمياء و البحث و التطوير و تسويق المحروقات.

وذكر في هذا الصدد ان سوناطراك تبقى "منفتحة على اي اقتراح تعاون يعود  بالفائدة المشتركة على الجانبين".

من جانبه، أعرب الرئيس المدير العام لشركة ايني عن ارتياحه لتوقيع مذكرة  التفاهم مضيفا ان لشركته "طموحات كبيرة من اجل تكثيف شراكتها مع سوناطراك في  مشاريع جديدة في الجزائر و على المستوى الدولي".

واتفق الجانبان على اجراء حصيلة لتقدم المشاريع موضوع هذه المذكرة و الالتقاء في هذا الصدد في نهاية شهر مارس 2018.

للتذكير، أن سوناطراك و ايني قد وقعا في نوفمبر 2016 بروما على عديد اتفاقات  التعاون في قطاع الطاقة.

وتشمل هذه الاتفاقات مجال الاستكشاف و كذا قطاعات النشاط الاخرى على غرار  تطوير الطاقات المتجددة والتكرير والبتروكيمياء و البحث و التطوير.

 

 

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مذكرة تفاهم بين سوناطراك و شركة إيني الايطالية حول الطاقات المتجددة 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 كانون1/ديسمبر 2017 09:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 148 مرة   شارك

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