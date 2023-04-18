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المؤسسات المصغرة: انشاء أزيد من 1 مليون منصب شغل في غضون 20  سنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 كانون1/ديسمبر 2017 18:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 104 مرات
المؤسسات المصغرة: انشاء أزيد من 1 مليون منصب شغل في غضون 20  سنة

الجزائر - أكد  وزير العمل و التشغيل  و الضمان الاجتماعي  السيد مراد زمالي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن أزيد من نصف مليون شاب  جزائري قاموا بإنشاء مؤسسات مصغرة تمكنوا من استحداث أزيد من 2ر1 مليون منصب  شغل في غضون 20 سنة.

و اوضح الوزير خلال تدخله في الندوة  الوطنية حول "المؤسسة المصغرة و  المقاولة"  أن هذه المشاريع  المصغرة وفرص العمل المستحدثة  تم تحقيقها بفضل  اجراءات دعم التشغيل  التي وضعتها السلطات العمومية.

و اشار قائلا : "نحن لسنا من بين أولئك الذين يقعون في فخ الارتياح ونحن ندرك  تماما أن هذه الأجهزة تتطلب التطوير المستمر والتحسين من أجل تعزيز نقاط القوة  و تصحيح نقاط الضعف ".

تم تابع قائلا  "أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم المشاريع الاستثمارية  للشباب المقاول من خلال آليات الدعم المختلفة."

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وحسب الوزير فان هذه الندوة التي  تحمل عنوان "المقاول" تدخل بالفعل في هذا   الاطار وتتبنى استراتيجية الحكومة لخلق الثروة والعملي مشيرا الى ان المؤسسات  المصغرة تمثل "جوهر التنمية المحلية. ".

والهدف من هذه المحاضرة  ايضا هو تعزيز قدرات وطموحات الشباب المقاول و حاملي  المشاريع من خلال تعزيز التواصل بين رجال الشباب المقاول  و حاملي المشاريع   مع المسؤوليين وكذلك المتخصصين والخبراء.

يشار الى ان هذه الندوة  تمتد على مدى ثلاثة أيام  يشارك فيها  700 شخص من  بينهم 600 من المتربصين الشباب والطلاب و حملة المشاريع والشباب المقاول.

وتشترك في تنظيم هذه الندوة   عدد من الوزارات كوزارة العمل والتشغيل   والضمان الاجتماعي والتكوين و التعليم  المهنيين  ووزارة الاتصال  و وزارة  البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية و الرقمنة و ايضا منتدى رؤساء  المؤسسات  و الاتحاد  العام للعمال الجزائريين .

وقد تم افتتاح هذه الندوة بحضور  عدد من  الوزراء منهم وزير العمل و التشغيل  و الضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي  و وزير التكوين و التعليم المهنين السيد  محمد مباركي ووزير الاتصال السيد جمال كعوان و ايضا وزيرة البريد و الاتصالات  السلكية و اللاسلكية السيدة ايمان هدى فرعون و الامين العام للاتحاد العام  للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد.

وتنقسم  الندوة إلى أربع جلسات بحيث ان الاولى  تتمحور  حول مساهمة التكوين و  التعليم  المهنين  في انشاء المؤسسات من اجل  مرافقة التنمية الاقتصادية  والثانية حول موضوع "المؤسسة المصغرة  في قلب  التنمية". 

وتتناول الدورتان الثالثة والرابعة على التوالي  "الإدارة الناجعة .. مفتاح  استدامة المشاريع المصغرة " , والمشاريع الصغيرة في عصر الاقتصاد الرقمي:  "الحاجة إلى التكيف".

كلـمات مفتـاحيــة :
المؤسسات المصغرة: انشاء أزيد من 1 مليون منصب شغل في غضون 20  سنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 كانون1/ديسمبر 2017 18:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 104 مرة   شارك

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