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ارتفاع شبه كلي في الأسعار عند الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى ل2017

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 كانون1/ديسمبر 2017 15:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرات
ارتفاع شبه كلي في الأسعار عند الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى ل2017

الجزائر - سجلت أسعار السلع المستوردة من طرف الجزائر  ارتفاعا بمعدل 5 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016 حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وباستثناء التجهيزات الفلاحية المنتجات الخام ونصف المصنعة فقد عرفت  الاسعار عند الاستيراد ارتفاع بالنسبة لكل فئات السلع الأخرى.

وقفزت بالتالي أسعار الاستيراد بالنسبة لمجموعات السلع الغذائية والمشروبات  والتبغ (+9 بالمائة) ,السلع الاستهلاكية (+5,7 بالمائة) التجهيزات الصناعية  (3,7 بالمائة) والمواد الأولية والطاقة والزيوت (2,1 بالمائة).

وفي مقابل ذلك انخفضت أسعار الاستيراد بالنسبة للتجهيزات الفلاحية (-26,6  بالمائة) والمواد الخام (-8,4 بالمائة) والمنتجات نصف المصنعة (-5,2 بالمائة).

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يذكر أن الواردات الجزائرية سجلت خلال الأشهر التسع الأولى لعام 2017 انخفاضا  طفيفا,  لتبلغ 33,92 مليار دولار مقابل 34,93 مليار دولار في الفترة المناظرة  من 2016 أي بتراجع قدره 3 بالمائة.

وتم تسجيل انخفاض في واردات السلع في فئة التجهيزات الصناعية (10,45 مليار  دولار خلال الفترة يناير-سبتمبر 2017 مقابل 11,54 مليار دولار في نفس الفترة  من 2016) والمنتجات نصف المصنعة (7,96 مليار دولار مقابل 8,63 مليار دولار)  المنتجات الخام (1,07 مليار دولار مقابل 1,18 مليار دولار).

 

من جهتها ارتفعت الواردات بالنسبة للمواد الغذائية (6,5 مليار دولار 6,1  مليار دولار) والمواد الطاقوية والزيوت (1,15 مليار دولار مقابل 904 مليون  دولار) والتجهيزات الفلاحية (474 مليون دولار مقابل 359 مليون دولار) والسلع  الاستهلاكية غير الغذائية (6,3 مليار دولار مقابل 6,2 مليار دولار).

كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع شبه كلي في الأسعار عند الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى ل2017
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 كانون1/ديسمبر 2017 15:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرة   شارك

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