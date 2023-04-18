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حديد وصلب: الانتاج الوطني سيرتفع إلى 12 مليون طن سنويا بغضون 2020 

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 كانون1/ديسمبر 2017 15:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرات
حديد وصلب: الانتاج الوطني سيرتفع إلى 12 مليون طن سنويا بغضون 2020 

الجزائر - ينتظر أن يرتفع الانتاج الوطني من الحديد  والصلب إلى 12 مليون طن سنويا بغضون 2020 مقابل 2,5 مليون طن في 2016 بفضل  الشروع في استغلال عدة مشاريع عمومية وخاصة توجد حاليا طور الانجاز حسبما  أفاد به يوم الاثنين بالجزائر وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.

وأكد السيد يوسفي لدى تدخله في افتتاح صالون الانتاج الوطني للسلع والخدمات  في مجال البناء أن الانتاج المحلي من الاسمنت الرمادي تمكن من تلبية كامل  حاجيات قطاع الانشاءات في السوق الوطني.

ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير فإن الانتاج الوطني من مادة الاسمنت  الرمادي سينتقل من 22 مليون طن في 2016 إلى أكثر من  25 مليون طن بنهاية 2017  ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون طن بغضون 2020.

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من جهة أخرى كشف السيد يوسفي أن قطاعه عرف إطلاق حوالي 2.000 مشروع من طرف  شركات عمومية وخاصة منذ عام 2002 في شعب الاسمنت والحديد والصلب والآجر ومواد  البناء الحمراء والخزف والهياكل المعدنية والرخام ومواد البناء البلاستيكية  والنجارة المعدنية و الجبس ومشتقاته.

وقد تم الشروع فعليا في استغلال بعض هذه المشاريع بينما لا يزال البعض الآخر  طور الانجاز .

وفي شعبة الخزف تم البدء في 450 مشروع منذ 2002 للاستجابة للطلب في السوق  الوطني من مواد الخزف الصحي وبلاط الأرضيات يضيف الوزير الذي أشار إلى أن هذه  الشعبة تمكنت من تغطية الطلب المحلي. 

وفيما يتعلق بإنتاج الآجر والمواد الحمراء أوضح السيد يوسفي أن اكثر من 350  مشروع  تم  تجسيدها  خلال  السنوات ال15 الأخيرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
حديد وصلب: الانتاج الوطني سيرتفع إلى 12 مليون طن سنويا بغضون 2020 
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 كانون1/ديسمبر 2017 15:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 61 مرة   شارك

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