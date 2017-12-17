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مؤسسات: اتفاقية شراكة بين البنك الوطني الجزائري و صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  أدرج يـوم : الأحد, 17 كانون1/ديسمبر 2017 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 94 مرات
مؤسسات: اتفاقية شراكة بين البنك الوطني الجزائري و صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجزائر-تم  يوم الأحد بالجزائر العاصمة توقيع  اتفاقية اطار بين صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و البنك الوطني  الجزائري حسب ما افاد به بيان لهاتين المؤسستين الماليتين.

و وقع الاتفاقية  كل من المدير العام للصندوق عبد الرؤوف خالف و الرئيس  المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود. و ستسمح الاتفاقية للمؤسسات  الصغيرة  والمتوسطة بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا  البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات.

و خلال حفل التوقيع اعتبر السيد خالف ان الشراكة بين هاتين المؤسستين  الماليتين تعتبر"دعما جيدا لمرافقة المؤسسة الجزائرية الصغيرة او المتوسطة"  كما تترجم ارادة الصندوق في التعاون مع البنك.

و أوضح ذات المسؤول ان الهدف الاساسي للصندوق هو مساعدة المؤسسات الصغيرة  على الحصول على تمويلات بنكية متوسطة المدى من اجل تشجيعها على الانطلاق  و التوسع و ذلك من خلال ضمان القروض لدى البنوك التجارية.

و يهدف الصندوق بذلك الى تكملة التركيب المالي للمشاريع الناجعة الموجهة  لاستحداث و تطوير المؤسسات.

و يتدخل الصندوق باعتباره مساهما في تحمل المخاطر لصالح المؤسسات الصغيرة و  المتوسطة من خلال ضمان القروض الاستثمارية الموجهة لخلق المؤسسات و توسيع  النشاطات و تجديد و تحديث التجهيزات.

و يمكن لتغطية الصندوق -التي تتم من امواله الخاصة- ان تصل الى 80 بالمئة من  مبلغ القرض البنكي الممنوح من البنك الوطني الجزائري على الا تتعدى هذه  التغطية سقف 100 مليون دج.

 

اما التغطية التي تتم انطلاقا من تمويلات "ميدا" -في اطار اتفاق الشراكة بين  الجزائر و الاتحاد الاوروبي- فتصل الى 60 بالمئة من اصل التمويلات الممنوحة من  البنك الوطني الجزائري مع اعتماد 250 مليون دج كسقف لها.

كلـمات مفتـاحيــة :
مؤسسات: اتفاقية شراكة بين البنك الوطني الجزائري و صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  أدرج يـوم : الأحد, 17 كانون1/ديسمبر 2017 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 94 مرة   شارك

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