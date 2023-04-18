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الاعانات التي خصتها الدولة للمساعدة على الادماج المهني 726 مليار دج في ظرف عشر سنوات

  أدرج يـوم : الأحد, 17 كانون1/ديسمبر 2017 18:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 98 مرات
الاعانات التي خصتها الدولة للمساعدة على الادماج المهني 726 مليار دج في ظرف عشر سنوات

الجزائر- أكد المدير العام للشغل بوزارة العمل و الشغل و  الضمان الاجتماعي فضيل زايدي يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الاعانات التي خصتها الدولة لجهاز المساعدة على الادماج المهني بلغت 726 مليار دج في ظرف عشر  سنوات.

و أوضح السيد زايدي الذي حل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة  للإذاعة الوطنية أن "الدولة تدعم الشغل من خلال جهاز المساعدة على الادماج  المهني عن طريق منح تعويضات. و بلغت قيمة الاعانات الممنوحة لهذا الجهاز في  ظرف 10 سنوات ما يعادل 726 مليار دج جزء منها مخصص لضمان تكاليف التسيير التي  تتحملها الوكالة الوطنية للتشغيل".

و أضاف أن هذه الاعانات ترمي لتعزيز فرص ادماج الشباب في عالم الشغل من خلال  التكفل بكل ما يتعلق بالأجور و تمكينهم من اكتساب الخبرة المهنية التي تنقصه  مع العمل في نفس الوقت على تحفيز صاحب العمل على توظيفهم.

و أردف يقول أنه بالتوازي مع هذه الاعانات هناك التخفيضات التي يمنحها  الضمان الاجتماعي.

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و عن سؤال حول نسبة البطالة التي عرفت ارتفاعا حيث بلغت نسبة 3ر12% في أبريل  2017 أوضح السيد زايدي أن هذا الوضع راجع للأزمة الاقتصادية التي يعرفها البلد  سيما بالنظر للمؤسسات التي واجهت صعوبات تخص التمويل و مخطط الأعباء.

و أضاف أن هذه المؤسسات اضطرت لتسريح عمالها مشيرا إلى فقدان 175000 منصب عمل  مقابل استحداث  99000 منصب مما يعكس فارقا سلبيا و يفسر توجها نحو ارتفاع نسبة  البطالة. لكن المدير العام للشغل اعتبر أن رفع التجميد عن المشاريع سيساهم في  "استقرار" نسبة البطالة.

للتذكير فان نسبة البطالة في الجزائر كانت قد بلغت 3ر12% في أبريل 2017 مقابل  5ر10 في سبتمبر 2016 حسب الديوان الوطني للإحصائيات. 

في أبريل المنصرم بلغ عدد السكان النشطين 277ر12 مليون شخص مقابل 117ر12  مليون في سبتمبر 2016 برصيد ايجابي قدر ب 160.000 شخص أي زيادة بنسبة 3ر1.% و  يعود هذا الارتفاع أساسا لارتفاع عدد السكان الباحثين عن شغل خلال هذه الفترة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاعانات التي خصتها الدولة للمساعدة على الادماج المهني 726 مليار دج في ظرف عشر سنوات
  أدرج يـوم : الأحد, 17 كانون1/ديسمبر 2017 18:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 98 مرة   شارك

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