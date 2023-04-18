القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ارتفاع أسعارالانتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الثالث لـ 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 17 كانون1/ديسمبر 2017 15:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 123 مرات
ارتفاع أسعارالانتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الثالث لـ 2017

الجزائر - ارتفعت  أسعار الإنتاج الصناعي خارج قطاع   المحروقات بنسبة 8ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقارنة بالثلاثي  الذي سبقه في حين سجل نموا قدر ب  7ر2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة  2016 حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويحدد مؤشر الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي خارج قطاع  المحروقات أسعار المنتجات الصناعية مباشرة  بعد خروجها من المصانع  ليتم  تسويقها محليا .

وفي قطاع الطاقة سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاع بـ  9ر3 بالمائة  خلال الثلاثي الثالث من 2017  مقارنة بالثلاثي اذي سبقه .

اقرأ أيضا:      الجزائر تراهن على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتكرة للنهوض بالاقتصاد و الصناعة

فيما يخص الصناعات الكيمائية فقد سجلت الاسعار ارتفاع طفيف  ب  3ر0  بالمئة  نظرا لارتفاع اسعار المواد الاخرى البلاستيكية  الوسيطة  بـ 7ر4 بالمئة.

أما فيما يخص صناعة الصلب و الحديد و الميكانيكا و الصناعات الكهربائية و  الالكترونية  فقد عرفت ارتفاع بـ  7ر1 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2017  بالمقارنة للثلاثي الثاني من نفس السنة  .

اقرأ أيضا:        قانون المالية 2018 : إجراءات لدعم الإنتاج ورفع حجم العائدات 

هذا الارتفاع راجع اساسا الى ليس فقط الى ارتفاع اسعار الصلب  و تحويل  الفولاذ بـ4ر2 بالمئة  بل ايضا اسعار انتاج السلع الوسيطة المعدنية  و  الميكانيكية و الكهربائية بـ 5ر3بالمئة و انتاج المواد الموجهة للاستهلاك  الميكانيكيي بـ 4ر1 بالمئة

بالمقابل سجلت أسعار الإنتاج في قطاع الخشب و الفلين و الورق  ارتفاع  بنسبة5  ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2017 و ذلك بسبب ارتفاع أسعار النجارة  العامة و المواد الوسيطة للخشب (2ر6+).

في قطاع المناجم و المحاجر سجلت الاسعار عند الانتاج انخفاض  بنسبة 6ر0   بالمائة و ذلك تبعا لانخفاض أسعار بعض النشاطات خصوصا  استخراج المعادن  المعدنية -4ر5 بالمائة و الملح  - 9ر3 بالمئة.

وانخفضت الاسعار الإنتاج في فرع النسيج خلال الثلاثي الثالث 2017 بنسبة قدرت  ب 1ر0بالمئة بعدما كانت 3ر1 بالمئة خلال الثلاثي الثاني و 2  بالمئة خلال  الثلاثي الاول من 2017. 

اما باقي النشاطات فقد عرفت اسعارها عند الخروج من المصانع استقرارا حسب  بيانات الديوان الوطني للإحصائيات .

كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع أسعارالانتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الثالث لـ 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 17 كانون1/ديسمبر 2017 15:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 123 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 