ارتفاع أسعارالانتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الثالث لـ 2017

ويحدد مؤشر الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي خارج قطاع المحروقات أسعار المنتجات الصناعية مباشرة بعد خروجها من المصانع ليتم تسويقها محليا .
وفي قطاع الطاقة سجلت الأسعار عند الإنتاج ارتفاع بـ 9ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2017 مقارنة بالثلاثي اذي سبقه .
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فيما يخص الصناعات الكيمائية فقد سجلت الاسعار ارتفاع طفيف ب 3ر0 بالمئة نظرا لارتفاع اسعار المواد الاخرى البلاستيكية الوسيطة بـ 7ر4 بالمئة.
أما فيما يخص صناعة الصلب و الحديد و الميكانيكا و الصناعات الكهربائية و الالكترونية فقد عرفت ارتفاع بـ 7ر1 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2017 بالمقارنة للثلاثي الثاني من نفس السنة .
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هذا الارتفاع راجع اساسا الى ليس فقط الى ارتفاع اسعار الصلب و تحويل الفولاذ بـ4ر2 بالمئة بل ايضا اسعار انتاج السلع الوسيطة المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية بـ 5ر3بالمئة و انتاج المواد الموجهة للاستهلاك الميكانيكيي بـ 4ر1 بالمئة
بالمقابل سجلت أسعار الإنتاج في قطاع الخشب و الفلين و الورق ارتفاع بنسبة5 ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2017 و ذلك بسبب ارتفاع أسعار النجارة العامة و المواد الوسيطة للخشب (2ر6+).
في قطاع المناجم و المحاجر سجلت الاسعار عند الانتاج انخفاض بنسبة 6ر0 بالمائة و ذلك تبعا لانخفاض أسعار بعض النشاطات خصوصا استخراج المعادن المعدنية -4ر5 بالمائة و الملح - 9ر3 بالمئة.
وانخفضت الاسعار الإنتاج في فرع النسيج خلال الثلاثي الثالث 2017 بنسبة قدرت ب 1ر0بالمئة بعدما كانت 3ر1 بالمئة خلال الثلاثي الثاني و 2 بالمئة خلال الثلاثي الاول من 2017.
اما باقي النشاطات فقد عرفت اسعارها عند الخروج من المصانع استقرارا حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات .