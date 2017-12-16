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هيكلة قطاع الفلاحة ضرورة ملحة (وزير)

  أدرج يـوم : السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 19:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرات
هيكلة قطاع الفلاحة ضرورة ملحة (وزير)

عين الدفلى - شدد اليوم السبت وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي من ولاية عين الدفلى على دور الهيكلة في تطوير القطاع مشيرا إلى أن هذه العملية ينبغي أن تكتمل في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018.

"إن الجهود المبذولة لتحديث الفلاحة تبقى غير كافية إذا ما لم يتم تنظيم القطاع الفلاحي بشكل سليم، وعليه  عملية في السياق يجري انجازها ينتظر أن تنتهي نهاية الثلاثي الأول من عام 2018" قال الوزير في افتتاح يوم دراسي حول التأمين و ضبط المنتجات الفلاحية بدار الثقافة "الأمير عبد القادر"، ضمن برنامج زيارة العمل التي يقوم بها للولاية.

وفي هذا السياق، اعتبر أنه من "الضروري و الحيوي" مشاركة ممثلي الحركة الجمعوية و المهنية من المستثمرين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن تطور هذا الأخير يعتمد عليهم.

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و بالنسبة للوزير، فان الوضع الاقتصادي الذي يواجهه البلد يستدعي الاستغلال الأمثل لجميع الموارد، معتبرا أن قطاع الفلاحة يتوجب عليه في هذا السياق أن يلعب دور القاطرة.

وأشار السيد بوعزقي إلى أن النتائج التي تحققت فيما تعلق بالإنتاج لا ينبغي أن تشجع المرء على "الاستغناء عن مجده" معتبرا أن هذه النتائج تحققت بفضل المخطط الوطني لتنمية الفلاحة التي بادر به الرئيس بوتفليقة سنة 2000.

و أوضح أنه يتوجب على عين الدفلى أن تشكل قطبا فلاحيا بامتياز، حاثا مسؤولي القطاع المحليين العمل أكثر من أجل تحسين الإنتاج على مستوى النوعية والكمية".

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هيكلة قطاع الفلاحة ضرورة ملحة (وزير)
  أدرج يـوم : السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 19:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 68 مرة   شارك

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