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أويحيى : مصنع الإسمنت بأدرار "مفخرة للجزائر" ودليل على نجاعة سياسة الاستثمار في البلاد

  أدرج يـوم : السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 19:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 149 مرات

أدرار - اعتبر الوزير الأول, أحمد أويحيى اليوم السبت ببلدية تيمقطن (أدرار), أن مصنع انتاج الاسمنت بهذه المدينة يعد "مفخرة للجزائر" و يعكس نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار في البلاد  ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عيد العزيز بوتفليقة.

و قال السيد أويحيى على هامش تدشينه لهذا المصنع الذي تقدر طاقته الانتاجية بـ 5ر1 مليون طن سنويا, " المصنع هو مبعث فخر للجزائر و هذا لمساهمته في إعمار البلاد و تأكيد  نجاعة سياسة الاستثمار و خلق مصادر إضافية و كذا خفض أسعار الإسمنت التي تراجعت الى النصف في أدرار و باقي الولايات المجاورة لها بعد افتتاح المصنع".

و أوضح الوزير الأول أن هذا الإستثمار "يؤكد نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

و ذكر أن الاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا تستفيد من نظام الاتفاقية التي تعطي المستثمر امتيازات و إعفاءات بآجال تصل الى 10 سنوات".

كما  أشاد السيد أويحيى بطموح المستثمر الجزائري  لمباشرة التصدير نحو الخارج خصوصا الى بلدان الجوار الإفريقي, ما شأنه أن يوفر ايرادات اضافية من العملة الصعبة لصالح الاقتصاد الوطني و خلق فرص الشغل و تعزيز مسار التنمية المحلية بالمنطقة. 

كلـمات مفتـاحيــة :
أويحيى : مصنع الإسمنت بأدرار "مفخرة للجزائر" ودليل على نجاعة سياسة الاستثمار في البلاد
  أدرج يـوم : السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 19:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 149 مرة   شارك

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