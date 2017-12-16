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أدرار: السيد أويحيي يشرف برقان على حفل إمضاء إتفاقيات شراكة بين سوناطراك ومؤسسات عمومية لتطوير الحقل الغازي تينهرت  

  أدرج يـوم : السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 13:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 136 مرات
أدرار: السيد أويحيي يشرف برقان على حفل إمضاء إتفاقيات شراكة بين سوناطراك ومؤسسات عمومية لتطوير الحقل الغازي تينهرت  

أدرار - أشرف الوزير الأول أحمد أويحيي في إطار زيارة  يقوم بها إلى ولاية أدرار يوم السبت على حفل إمضاء اتفاقيات شراكة بين مجمع  سوناطراك وخمس مؤسسات عمومية لتطوير حقل تينهرت بولاية إيليزي بحضور الرئيس  المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور.

وأمضى على هذه الإتفاقيات نائب رئيس المنبع بسوناطراك صالح مكموش والرؤساء  المديرون العامون لمؤسسات جي تي بي و جي سي بي و إناك و كوسيدار للقنوات و  أنفراتال للإتصالات.

و تطمح سوناطراك من خلال هذه الخطوة إلى ترقية أداء و خبرات وسائل الإنجاز  الوطنية و تنمية الخبرات المحلية و إعطائها الأولوية في إنجاز المشاريع التي  تدخل ضمن اختصاصاتها مثلما أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد  المومن ولد قدور.

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وبالمناسة أوضح السيد ولد قدور أنه تم الغاء الصفقة الدولية المتعلقة  بهذا المشروع لتسليم الأشغال للمؤسسات الوطنية.

و تشمل هذه الإتفاقيات عملية ربط 50 بئرا منتجا للغاز بحقل تينهرت بولاية  إيليزي من بين 154 بئرا متواجد بالحقل مرورا بشبكة تجميع على مسافة 330 كلم في  آجال 20 شهرا.

و ستمكن هذه الإتفاقيات من مضاعفة الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا و  3ر5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز نهاية 2019  حيث سيتم معالجة الإنتاج على  مستوى مجمع أوهانت حسبما أشير إليه.

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وستصل قدرات الإنتاج بحقل تينهرت في 2025 إلى حدود 27 مليون متر مكعب من  الغاز يوميا و 10 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الذي ستتم معالجته على  مستوى وحدات محطة أوهانت بسعة 14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. 

و سيتيح هذا المشروع تمديد آجال استغلال المركب الغازي لأوهانت إلى غاية 2040  .

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أدرار: السيد أويحيي يشرف برقان على حفل إمضاء إتفاقيات شراكة بين سوناطراك ومؤسسات عمومية لتطوير الحقل الغازي تينهرت  
  أدرج يـوم : السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 13:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 136 مرة   شارك

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