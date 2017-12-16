أدرار : أحمد أويحي يدشن المجمع الغازي رقان/الشمال

أدرار - أشرف الوزير الأول أحمد أويحي يوم السبت على تدشين المجمع الغازي رقان/الشمال (120 كلم جنوب أدرار)ي الذي يعد واحدا من المشاريع الغازية التي جرى تطويرها بجنوب غرب البلاد.

و خلال مراسم التدشين تلقى الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوفد وزاري شروحات من طرف القائمين على تسيير هذا المجمع فيما يخص الإنتاج و التطوير و التسويق.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة الغازية بأكثر من 8 ملايين متر مكعب / يوميا و148 برميل من المكثفات يوميا في حين تشمل خطة تطوير هذا الحقل للوصول إلى أكثر من 2 مليار متر مكعب من الغاز / سنويا على مدى 12 سنة حسب البطاقة التقنية للمشروع.

و يعتمد التشغيل الأولي لهذا المجمع الذي أنجز بغلاف مالي قارب 3 مليار دولار على استغلال 10 آبار غازية من أصل 104 بئرا متواجدا بالحقل الغازي لمنطقة رقان.

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و تتوزع الآبار التابعة للمجمع الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 88 مليار متر مكعب منها 55 مليار متر مكعب مسترجعة على كل من مناطق رقان شمال و أزرافيل جنوب - شرق و كحلوش و كحلوش جنوب و سالي و تيلولين.

ويندرج هذا المشروع الطاقوي الهام ضمن شراكة جزائرية أجنبية بين مجمع سوناطراك وكل من ريبسول (إسبانيا) و أر دي أو( ألمانيا) و إديسون ( إيطاليا).

و قد انطلقت عملية تجسيده منذ 2012 بعد أن أوكلت مهمة إنجازه لمجمع بيتروفاك.

وقد شملت الشراكة لتجسيد هذا المجمع الغازي إنجاز كل من شبكة النقل و جمع الغاز و خط قناة لضخ الغاز الموجه للتسويق تمتد على مسافة 74 كلم.

ويعد مجمع رقان شمال نموذجا لتقاسم الإنتاج بين سوناطراك 40 في المائة وريبسول 25ر29 في المائة و5ر9 في المائة لأر دي وإديسون 25ر11 في المائة.

وسيكون لهذا المشروع الضخم انعكاسا مباشرا على الحركية التنموية بالمنطقة ويساهم في امتصاص البطالة من خلال توفير مئات مناصب شغل في مختلف المهنوالخدمات اللوجيستية التي يتطلبها هذا النوع من المنشآت الطاقوية.

ويعد رقان/الشمال واحدا من المشاريع التي جرى تطويرها بجنوب غرب الجزائر وهي منطقة تحوز على احتياطيات غازية هامة لكنها غير مستكشفة الى حد الآن بينما الحقول الكبرى المعروفة والمستغلة توجد في جنوب شرق الوطن.

ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الطلاقة مصطفى قيطوني ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.