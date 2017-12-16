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الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا تجدد التأكيد على استعدادها للمساهمة في الحركية الجديدة للشراكة الجزائرية-الفرنسية

  أدرج يـوم : السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 08:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 147 مرات
الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا تجدد التأكيد على استعدادها للمساهمة في الحركية الجديدة للشراكة الجزائرية-الفرنسية

باريس- جددت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا التي تتطلع لضمان دور الوساطة بين المؤسسات و الشركات الخاصة في الجزائر و فرنسا يوم الجمعة بباريس التأكيد على إرادتها في المساهمة في بعث الحركية الجديدة للشراكة الجزائرية-الفرنسية.

خلال جمعيتها العامة العادية الثانية التي جرت بمقر سفارة الجزائر بفرنسا بغرض تقييم مشوار الغرفة منذ انشائها في 2015 إلى اليومي عبرت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا عن "ارتياحها" للإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى في 7 ديسمبر بباريس

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في كلمته أكد سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوا أن سياق تنظيم هذه الجمعية العامة العادية "ايجابي" و "واعد" كونها تأتي عقب "مشهدين كبيرين" في العلاقات الجزائرية-الفرنسية مشيرا في ذات الصدد إلى زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر و انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى.

و ذكر في هذا الإطار أن التعاون الثنائي بين الجزائر و فرنسا توج سنة 2017 بالتوقيع على 24 اتفاق مؤكدا أن الأمر يتعلق  ب"علاقات مكثفة و متعددة و عميقة".

و من جهة أخرى وصف السفير الاجراءات المتخذة لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالقرارات "القوية" التي يفترض أن "تشجع استثمارات أفراد الجالية في بلدهم" داعيا الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا للاضطلاع بدورها ك "محفز" على الاستثمارات.

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و بدوره ذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا العيد عمر بن عمر بمهمة مؤسسته في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين للضفتين سواء بالنسبة للجزائريين المقيمين بفرنسا الراغبين في الاستثمار في بلدهم أو بالنسبة للمتعاملين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار في الجزائر.

كما أعرب عن ارتياحيه للإجراءات المتخذة من قبل السطات الجزائرية و التي وصفها ب "المفيدة" مؤكدا أنها "كفيلة لا محال بتشجيع أفراد الجالية الوطنية على الاستثمار في الجزائر".

و أشار إلى أن دور الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة يكمن في تزويد المتعاملين المقيمين بفرنسا بشروحات حول الاجراءات الجديدة و تسهيل اتصالهم بالمتعاملين المحليين و حتى على مستوى مناطق جزائرية و مساعدتهم في مختلف مساعيهم مشيدا بفتح فرع لبنك الجزائر الخارجي الذي سيكون برأيه "مفيدا للغاية" بالنسبة للجالية الوطنية من حيث القروض و المرافقة.

و أوضح أن الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا التي انطلقت أشغالها في جلسة مغلقة ستشكل فرصة لتسطير برنامج عمل من "أجل تقديم مساهمة في تطوير اقتصاد الوطن طبقا لتعليمات الوزير الأول خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا".

و خلص إلى القول أن هذا الكيان الاقتصادي و التجاري يتطلع لمد جسر شراكة اقتصادية بين فرنسا و الجزائر و المساهمة في بعث الديناميكية الجديدة للشراكة بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية من خلال مشاريع مهيكلة".

كلـمات مفتـاحيــة :
الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-فرنسا تجدد التأكيد على استعدادها للمساهمة في الحركية الجديدة للشراكة الجزائرية-الفرنسية
  أدرج يـوم : السبت, 16 كانون1/ديسمبر 2017 08:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 147 مرة   شارك

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