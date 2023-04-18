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سوناطراك توقع على اتفاقيات إطار مع 3 مجمعات عمومية لإنجاز الخدمات

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 كانون1/ديسمبر 2017 14:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 115 مرات
سوناطراك توقع على اتفاقيات إطار مع 3 مجمعات عمومية لإنجاز الخدمات

الجزائر - وقع مجمع سوناطراك اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على 3 اتفاقيات إطار مع كل من المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية  (ACS)  و ديفيندوس (لمختلف الصناعات) و لوجيترانس تتعلق بإنجاز خدمات في إطار ترقية  أداة الانتاج الوطني, حسب بيان  للمجمع.

وأوضح البيان، أن مراسيم التوقيع جرت بالمديرية العامة لسوناطراك بحضور الرئيس  المدير العام للمجمع و رؤساء المجمعات العمومية الثلاثة التابعة لوزارة  الصناعة والأشغال العمومية و النقل.

وستسير اتفاقيات الإطار هذه كيفيات إنجاز الخدمات من قبل شركات المجمعات ال3  في مختلف المجالات على غرار المواد الكيميائية و الصيدلانية و النقل و الشحن و تحويل الخشب و الحديد لفائدة سوناطراك و فروعها.

 

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ومن جهة أخرى, وقع مجمع سوناطراك في نفس اليوم, اتفاقية إطار رابعة مع مؤسسة  إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتعلق  بالإنجاز الكامل لمشاريع في مجال المراقبة بالفيديو والتصدي للتوغل و مراقبة  الدخول و تحيين أنظمة الاتصال و كذا تأهيل المنشآت المتواجدة.

كما تم التوقيع على اتفاقية إطار خامسة بين سوناطراك و المؤسسة الوطنية  لإنتاج الزهور و المساحات الخضراء التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

 

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تدعيم سياسة مجمع  سوناطراك الرامية الى ترقية الأداة الوطنية للإنتاج و تجسيد الأهداف التي  سطرتها الدولة في مجال تقليص الواردات و تحويل العملة الصعبة.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك توقع على اتفاقيات إطار مع 3 مجمعات عمومية لإنجاز الخدمات
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 كانون1/ديسمبر 2017 14:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 115 مرة   شارك

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