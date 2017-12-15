إجراءات برنامج السكن العمومي المدعم الجديد ستمكن من تفادي المشاكل المتعلقة بتأخر المرقي في إنجاز مشاريعه

عين تموشنت - أكد وزير السكن والعمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, اليوم الخميس بولاية عين تموشنت أن الإجراءات التي تم تبنيها في برنامج السكن العمومي المدعم الجديد ستمكن من تفادي المشاكل المتعلقة بتأخر المرقي في إنجاز مشاريعه.

وذكر السيد طمار خلال معاينته لمشروع إنجاز 600 مسكن عمومي إيجاري ببلدية العامرية أن "الإجراءات التي تم تبنيها في برنامج السكن العمومي المدعم الجديد ستمكن من تفادي المشاكل المتعلقة بتأخر المرقي في إنجاز مشاريعه حيث سنقضي على مشكل القوائم الخاصة بالمستفيدين الذي عطل سيرورة المشاريع وتقدمها فالمرقيين الحقيقيين لا ينتظرون قوائم المستفيدين بل يعتمدون على أنفسهم في استكمال مشاريعهم السكنية".

وأبرز أن " المرقي لابد أن يتوفر لديه قدر مالي للإنطلاق في المشروع الخاص بالسكن العمومي المدعم قبل القوائم الإسمية للمستفيدين لكن الأمر أثبت عكس ذلك حيث يعتمد المرقي على قائمة المستفيدين والحصول على مساهماتهم للإنطلاق في المشاريع فليس هنالك مرقي يعتمد على إمكانياته المالية".

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وأشار إلى أنه يوجد 7 آلاف مرقي عقاري على المستوى الوطني منهم 5 آلاف بورشات إنجاز السكنات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية وألفي مرقي آخرين ناشطين حقيقيا في الميدان فيما كشفت السيرة الذاتية للبعض عن عدم علاقتهم بهذا المجال "ويبيعون ويشترون في الإعتمادات".

وبنفس الموقع السكني الجاري إنجازه بالعامرية بتقنية الهيكل الحديدي, وجه الوزير تعليمات لمقاولة الإنجاز بتقليص آجال تسليم المشروع واستدراك التأخر المسجل بعد أن تم فسخ الصفقة مع مقاولة إنجاز عمومية لم تحترم آجال الإنجاز.

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ودعا عبد الوحيد طمار مسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى"فسخ صفقة مشروع ثاني ببلدية بني صاف تسجل به ذات المؤسسة العمومية تأخرا في إنجاز 400 وحدة سكنية في نمط العمومي الإيجاري ومنحه لمقاولة جادة مع مراعاة آجال التسليم و استدراك التأخر".

كما وجه تعليمات لمسؤولي قطاعه "بتفادي تقديم مشاريع سكنية لوحدها بل لابد أن تكون مدعمة بعدد من التجهيزات العمومية على غرار مؤسسات تربوية و صحية " داعيا السلطات الولائية إلى "تدعيمها من خلال ميزانية الولاية على الأقل بساحات رياضية والمواطن بدعمه لمشاريع الدولة في عمليات التشجير و المحافظة على المساحات الخضراء لتوفير أحياء تتوفر على جميع الضروريات".

وببلدية المالح عاين السيد طمار مشروع إنجاز408سكن عمومي إيجاري حيث دعا مقاولة الإنجاز و مسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى متابعة المشروع و الحرص على تسليمه كاملا قبل نهاية شهر مارس المقبل بجميع الضروريات الخاصة بأشغال التهيئة الخارجية.