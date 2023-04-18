شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تفتح خطين نحو وهران في صيف 2018  

باريس - قررت شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تعزيز خدماتها تجاه الجزائر بإعلانها اليوم الخميس عن فتح خطين نحو وهران انطلاقا من بوردو و تولون و ذلك ابتداء من صيف 2018.

وأوضح بيان للشركة التي تعد عضوا في المجمع الدولي أ.أس.أل للطيران هولدينغ أن "الشركة ستقوم مرة في الاسبوع برحلة الى وهران انطلاقا من بوردو يوم الاربعاء و من تولون يوم الاثنين".

كما قررت تعزيز رحلاتها على خط باريس-شارل ديغول (رواسي) - الجزائر العاصمة الذي تضمنه سنويا بجعلة متوفرا على مدار موسم الصيف بخمس رحلات اسبوعية من الاثنين الى الجمعة.

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أما بخصوص خطها الرابط بين باريس-شارل ديغول (رواسي) - الشلف فسيتم الابقاء عليه -حسب ذات الشركة- كل اثنين خلال فترة الذروة في فصل الصيف اي من شهر يوليو الى شهر سبتمبر مضيفة أنها خصصت "عروضا مرنة خاصة بالأسعار" و ذلك من اجل تلبية "احتياجات تنقل زبائنها".

وتتضمن عروضها رحلات بذهاب عادي و ذهاب واياب مع او بدون امتعة و قابلة للتعديل او لا و قبالة للتعويض او لا موضحا انه يمكن "التوفيق بين مختلف الخيارات المختلفة" مضيفا ان عمليات الحجز ستنطلق ابتداء من شهر يناير على الموقع الالكتروني للشركة.

للتذكير، ان شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تقوم برحلات ركاب لاهم وكلاء السفر الفرنسيين والاوروبيين.

فقد اكدت الشركة الفرنسية في شهر نوفمبر الاخير انها وقعت عقدا مع ترافلبورت التي تعد مؤسسة تكنولوجية تقوم بتسهيل بيع و شراء و تسيير السفريات من اجل تعزيز تواجدها في قنوات التوزيع منها وجهة الجزائر.