القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تفتح خطين نحو وهران في صيف 2018  

  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 17:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 138 مرات
شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تفتح خطين نحو وهران في صيف 2018  

باريس - قررت شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تعزيز خدماتها  تجاه الجزائر بإعلانها اليوم الخميس عن فتح خطين نحو وهران انطلاقا من بوردو و  تولون و ذلك ابتداء من صيف 2018.

وأوضح بيان للشركة التي تعد عضوا في المجمع الدولي أ.أس.أل للطيران هولدينغ أن "الشركة ستقوم مرة في الاسبوع برحلة الى وهران انطلاقا من بوردو  يوم  الاربعاء و من تولون يوم الاثنين".

كما قررت تعزيز رحلاتها على خط باريس-شارل ديغول (رواسي) - الجزائر العاصمة  الذي تضمنه سنويا بجعلة متوفرا على مدار موسم الصيف بخمس رحلات اسبوعية من  الاثنين الى الجمعة.

 

إقرأ أيضا: شركة الطيران " آير كندا " تدشن  خطا جويا مباشرا مونريال - الجزائر

أما بخصوص خطها الرابط بين باريس-شارل ديغول (رواسي) - الشلف فسيتم الابقاء  عليه -حسب ذات الشركة- كل اثنين خلال فترة الذروة في فصل الصيف اي من شهر  يوليو الى شهر سبتمبر مضيفة أنها خصصت "عروضا مرنة خاصة بالأسعار" و ذلك من  اجل تلبية "احتياجات تنقل زبائنها".

وتتضمن عروضها رحلات بذهاب عادي و ذهاب واياب مع او بدون امتعة و قابلة  للتعديل او لا و قبالة للتعويض او لا موضحا انه يمكن "التوفيق بين مختلف  الخيارات المختلفة" مضيفا ان عمليات الحجز ستنطلق ابتداء من شهر يناير على الموقع الالكتروني للشركة.

للتذكير، ان شركة  أ.أس.أل للطيران فرنسا تقوم برحلات ركاب لاهم وكلاء السفر الفرنسيين والاوروبيين.

 

فقد اكدت الشركة الفرنسية في شهر نوفمبر الاخير انها وقعت عقدا مع ترافلبورت  التي تعد مؤسسة تكنولوجية تقوم بتسهيل بيع و شراء و تسيير السفريات من اجل  تعزيز تواجدها في قنوات التوزيع منها وجهة الجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تفتح خطين نحو وهران في صيف 2018  
  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 17:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 138 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود