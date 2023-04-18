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ضرورة استدراك التأخر المسجل في انجاز 18.548 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري (وزير)

  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرات

وهران - شدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار،  اليوم الخميس بوهران على أهمية استدراك التأخر المسجل في انجاز 18.548  وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري المسجلة للولاية خلال الفترة الممتدة ما  بين 2006 و2013 .

وأبرز السيد طمار في كلمته على هامش العرض الذي قدم له حول قطاع السكن  والتعمير بالولاية أنه "من غير المعقول أن يكون هناك تأخر في تجسيد المشاريع  السكنية ونطالب بحصص سكنية أخرى", داعيا المسؤول المحلي على القطاع الى ضرورة  "مراقبة كل البرامج الموجودة قيد التجسيد مع تقديم تقارير أسبوعية حول تقدم نسبة الأشغال ".

"هناك عمل كبير يجب القيام به من خلال تكثيف الورشات لتدارك التأخر المسجل في صيغة السكن العمومي الايجاري لتلبية الطلب الكبير للمواطنين أصحاب الدخل  الضعيف", يضيف الوزير الذي لفت الى "تنظيم لقاء في الأيام القادمة مع مؤسسات الانجاز المتأخرة في الأشغال للانطلاق في تجسيد هذا البرنامج خلال العام  القادم 2018 ".

وأشار إلى وجود أزيد من 48 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ في طور الانجاز بولاية وهران.

وفيما يتعلق بالتهيئة الحضرية أكد وزير السكن والعمران والمدينة أنه تم تسجيل هذه السنة لولاية وهران 076ر1 مليار دج في هذا الجانب و25ر2 مليار دج للأشغال الثانوية مع إضافة غلاف مالي أخر برسم 2018 يتجاوز 6ر2 مليار دج مبرزا أنه  "سيتم مراقبة هذه المبالغ المالية مع مراعاة الجودة في الأشغال" .

من جهة أخرى، حث السيد طمار, المدير الولائي للتعمير والهندسة والبناء, إلى تحضير ملف خاص للتعمير يشمل القطب الحضري الجديد "الشهيد أحمد زبانة" بمسرغين الذي سيحتضن مستقبلا 50 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ منها 20 ألف وحدة في صيغة البيع بالإيجار (عدل) مطالبا في نفس السياق ب "إدراج صيغ سكنية أخرى في هذا القطب الجديد على غرار السكن الترقوي الموجه للإيجار".

كما يتضمن هذا الملف أيضا إعادة النظر وتوسيع الأنهج (69 نهج) بولاية وهران الممتدة على مسافة 47 كلم بمساهمة البلدية من بينها نهج سيدي البشير مقابل المركب الأولمبي الجديد ببلقايد وكذا مشروع التهيئة الحضرية الخاص بالحي العتيق لسيدي الهواري المسجل منذ 2008 بغلاف مالي يقدر ب 4ر1 مليار دج وتهيئة البنايات القديمة لحي الحمري برخصة اجمالية تناهز 1 مليار دج.

ويشمل الملف أيضا النظرة المستقبلية للمشروع الحضري الجديد لحي "الصديقية"  بعد ترحيل القاطنين بما يعرف ب "عمارات الطليان" والذي سيمتد الى غاية نهج  العقيد لطفي ببلدية بئر الجير وكذا مشروع الغابات الحضرية تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران في 2021 , داعيا الى تحضير ملف تقني خاص بهذه الألعاب لإضفاء صبغة جمالية لعاصمة الغرب الجزائري .

وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة اليوم بالقطب العمراني الجديد "جمعي علي" ببلقايد (بلدية بئر الجير) على توزيع 1.341 وحدة سكنية في صيغتي العمومي الإيجاري والترقوي المدعم.

وتشمل هذه الحصة السكنية التي تندرج في اطار العملية الكبرى لإعادة الإسكان  بولاية وهران بمجموع 5.435 وحدة في مختلف الصيغ المقررة نهاية الشهر الجاري  612 مسكنا عموميا ايجاريا و729 مسكنا ترقويا مدعما.

 

وقد قام الوزير بالتوزيع الرمزي ل 20 مسكنا على مستحقيها وسط فرحة العائلات.  

كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة استدراك التأخر المسجل في انجاز 18.548 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري (وزير)
  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرة   شارك

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