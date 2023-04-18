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برنامج سكني جديد بمجموع 5 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار

  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 15:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرات
برنامج سكني جديد بمجموع 5 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار

وهران - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الخميس بوهران عن تخصيص برنامج سكني جديد لهذه الولاية بمجموع 5  ألاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" من اجمالي 120 ألف وحدة مسجلة على  المستوى الوطني لسنة 2018 .

وأبرز السيد طمار في كلمته على هامش العرض الذي قدم له حول قطاع السكن والتعمير بالولاية أن "هذه الحصة الإضافية في صيغة البيع بالإيجار تأتي  لتلبية العجز المسجل للمواطنين الذين دفعوا الشطر الأول ولا يوجد لهم برنامج  سكني".

"تم تسجيل 7 ألاف طلب في هذه الصيغة بولاية وهران وستنطلق الدراسات والانجاز بشأن 5 ألاف وحدة في العام القادم 2018 وما تبقى سيسجل لاحقا" كما أضاف  الوزير.

وأبرز عبد الوحيد طمار أن "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قرر تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار (عدل) خلال عام 2018 وتبقى 91 ألف وحدة سكنية أخرى للانتهاء من هذا البرنامج والتي سيتم تسجيلها بعد الانتهاء من عملية تطهير البطاقية الوطنية للسكن" مشيرا إلى "إحصاء 25 الف مواطن استفادوا من سكن".

 

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كما أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن تخصيص حصة إضافية ب 2000 سكن ريفي مجمع ستوزع على بعض المناطق الريفية بولاية وهران .

وبخصوص صيغة السكن العمومي الترقوي أبرز أن "العرض أكثر من الطلب والوزارة مستعدة لإضافة حصة أخرى في حال وجود الطلبات".

كما دعا السيد طمار إلى "إنشاء فرق مختلطة تضم مصالح الشرطة والدرك الوطني ومفتش التعمير وممثلين عن البلدية لمراقبة البنايات الفوضوية على مدار 24 ساعة  التي أضحت تشوه العمران ".

وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة اليوم بالقطب العمراني الجديد "جمعي علي" ببلقايد (بلدية بئر الجير) على توزيع 1.341 وحدة سكنية في صيغتي العمومي الإيجاري والترقوي المدعم.

وتشمل هذه الحصة السكنية التي تندرج في اطار العملية الكبرى لإعادة الإسكان بولاية وهران بمجموع 5.435 وحدة في مختلف الصيغ المقررة نهاية الشهر الجاري  612 مسكنا عموميا ايجاريا و729 مسكنا ترقويا مدعما.

 

وقد قام الوزير بالتوزيع الرمزي ل 20 مسكنا على مستحقيها وسط فرحة العائلات.

كلـمات مفتـاحيــة :
برنامج سكني جديد بمجموع 5 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار
  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 15:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 73 مرة   شارك

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