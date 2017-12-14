قيطوني يتحادث مع الرئيس المدير العام لمجمع "توتال"

الجزائر- استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي "توتال", باتريك بوياني بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور, حسب بيان للوزارة.

و اوضح ذات المصدر ان الطرفين استعرضا خلال محادثاتهما العلاقات بين توتال و سوناطراك سيما في مجالات الغاز و كذا آفاق التعاون بين المجمعين في مشاريع هيكلية بالجزائر.

كما تطرق الطرفان الى المشاريع المستقبلية المقرر انجازها في عرض البحر و خارجه و الطاقات المتجددة و البتروكيمياء.

كما اعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع اليوم الاربعاء على عقد امتياز بين مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمجمع الفرنسي "توتال" والشركة الطاقوية الاسبانية "سيبسا" حول مشروع غازي بمنطقة تيميمون وينتظر أن يبلغ حجم الاستخراج في هذا الحقل الغازي الذي سيشرع في الانتاج به في أبريل 2018 حوالي 5 مليون م3 يوميا.

و يجدر التذكير ان تطوير الحقل الغازي لتيميمون تواصل بحفر 19 بئرا الى خد الآن.

وإجمالاي سيتم توصيل 37 بئر بمنشآت جمع ومعالجة الغاز وبخط الأنابيب الرابط بين حقول الجنوب الغربي الجزائري وحاسي رمل (جي أر 5)ي حسب الشروح المقدمة, كما سيتم نقل الغاز الموجه للتسويق إلى شبكة جمع جي أر 5.

وسيتم استغلال مشروع تطوير حقل غاز تيميمون بشكل مشترك من طرف سوناطراك (51 بالمائة) و توتال ( 75ر37 بالمائة ) وسيبسا ( 25ر11 بالمائة.