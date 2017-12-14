القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قيطوني يتحادث مع الرئيس المدير العام لمجمع "توتال"

  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 09:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرات

الجزائر- استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم  الاربعاء بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي "توتال",  باتريك بوياني بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور, حسب بيان للوزارة.

و اوضح ذات المصدر ان الطرفين استعرضا خلال محادثاتهما العلاقات بين توتال و  سوناطراك سيما في مجالات الغاز و كذا آفاق التعاون بين المجمعين في مشاريع  هيكلية بالجزائر.

كما تطرق الطرفان الى المشاريع المستقبلية المقرر انجازها في عرض البحر و  خارجه و الطاقات المتجددة و البتروكيمياء.

كما اعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع اليوم الاربعاء على عقد امتياز  بين مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمجمع  الفرنسي "توتال" والشركة الطاقوية الاسبانية "سيبسا" حول مشروع غازي بمنطقة  تيميمون وينتظر أن يبلغ حجم الاستخراج في هذا الحقل الغازي الذي سيشرع في  الانتاج به في أبريل 2018  حوالي 5 مليون م3 يوميا.

و يجدر التذكير ان تطوير الحقل الغازي لتيميمون تواصل بحفر 19 بئرا الى  خد الآن.

وإجمالاي سيتم توصيل 37 بئر بمنشآت جمع ومعالجة الغاز وبخط الأنابيب الرابط  بين حقول الجنوب الغربي الجزائري وحاسي رمل (جي أر 5)ي حسب الشروح المقدمة,  كما سيتم نقل الغاز الموجه للتسويق إلى شبكة جمع جي أر 5.

 

وسيتم استغلال مشروع تطوير حقل غاز تيميمون بشكل مشترك من طرف سوناطراك (51  بالمائة) و توتال ( 75ر37 بالمائة ) وسيبسا (  25ر11 بالمائة.

كلـمات مفتـاحيــة :
قيطوني يتحادث مع الرئيس المدير العام لمجمع "توتال"
  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 09:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 38 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود