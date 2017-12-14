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سوناطراك ترسل كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا عقب انفجار بمحطة غازية بالنمسا

  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 09:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 137 مرات
سوناطراك ترسل كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا عقب انفجار بمحطة غازية بالنمسا

الجزائر- قام مجمع سوناطراك بإرسال كميات إضافية من  الغاز الى إيطاليا بطلب من المؤسسة الوطنية الايطالية للمحروقات (إني) عقب  حادث أدى الى انفجار أمس الثلاثاء بإحدى أهم المحطات الأوروبية لتوزيع الغاز  نحو أوروبا و الواقعة في بومغارتن (النمسا), حسبما علمته وأج لدى مسؤولين من قطاع الطاقة.

و أوضح ذات المصدر أن "سوناطراك استجابت في ظرف ساعة فقط من تلقيها الطلب من  شريكها و زبونها "إني" لتدارك العجز الجزئي الذي انجر عن هذا الحادث".

و هكذا قام المجمع الجزائري يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري بإرسال نحو إيطاليا  كميات إضافية من الغاز تقدر ب 12 مليون متر مكعب لضمان عدم انقطاع تدفق الغاز.

و يرى نفس المسؤولون أن سوناطراك و من خلال إرسال كميات إضافية هامة من الغاز  في آجال محدودة تؤكد و تعزز في كل الأحوال "مكانتها كممون موثوق للغاز نحو  أوروبا" و هو ما يسمح بضمان التموين المتواصل, إلى جانب متعاملين أخرين,  للمناطق المتضررة من هذا الحادث.

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و للتذكير فان الحكومة الإيطالية أعلنت "حالة الطوارئ" حول الغاز عقب  الانفجار الذي وقع بالمحطة الغازية بالنمسا و الذي أسفر عن وفاة شخص و جرح 18  أخرين.

و تعتبر محطة بومغارتن إحدى أهم محطات توزيع الغاز بأوروبا الوسطى القادم من  روسيا و النرويج نحو النمسا.

 

و تمون المحطة الغازية بالإضافة إلى إيطاليا و كرواتيا و جزء من غرب القارة  عبر ألمانيا.

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سوناطراك ترسل كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا عقب انفجار بمحطة غازية بالنمسا
  أدرج يـوم : الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 09:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 137 مرة   شارك

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