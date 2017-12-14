سوناطراك ترسل كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا عقب انفجار بمحطة غازية بالنمسا

و أوضح ذات المصدر أن "سوناطراك استجابت في ظرف ساعة فقط من تلقيها الطلب من شريكها و زبونها "إني" لتدارك العجز الجزئي الذي انجر عن هذا الحادث".
و هكذا قام المجمع الجزائري يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري بإرسال نحو إيطاليا كميات إضافية من الغاز تقدر ب 12 مليون متر مكعب لضمان عدم انقطاع تدفق الغاز.
و يرى نفس المسؤولون أن سوناطراك و من خلال إرسال كميات إضافية هامة من الغاز في آجال محدودة تؤكد و تعزز في كل الأحوال "مكانتها كممون موثوق للغاز نحو أوروبا" و هو ما يسمح بضمان التموين المتواصل, إلى جانب متعاملين أخرين, للمناطق المتضررة من هذا الحادث.
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و للتذكير فان الحكومة الإيطالية أعلنت "حالة الطوارئ" حول الغاز عقب الانفجار الذي وقع بالمحطة الغازية بالنمسا و الذي أسفر عن وفاة شخص و جرح 18 أخرين.
و تعتبر محطة بومغارتن إحدى أهم محطات توزيع الغاز بأوروبا الوسطى القادم من روسيا و النرويج نحو النمسا.
و تمون المحطة الغازية بالإضافة إلى إيطاليا و كرواتيا و جزء من غرب القارة عبر ألمانيا.