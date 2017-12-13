بولونيا مهتمة بالاستثمار في الجزائر في مجال الصناعات التحويلية والمعدات الفلاحية والحليب

مستغانم - أكد مستشار الشؤون الفلاحية بسفارة جمهورية بولونيا بالجزائر, رافال رازي, اليوم الاربعاء بمستغانم أن المتعاملين الاقتصاديين البولونيين مهتمين بالاستثمار بالجزائر في مجال الصناعات التحويلية الغذائية وصناعة وتركيب المعدات الفلاحية وإنتاج الحليب ومشتقاته.

وأكد السيد رافال رازي خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بالغرفة الفلاحية لولاية مستغانم "رغبة المتعاملين البولونيين في إيجاد شركاء جزائريين (شراكة رابح رابح) في مجال الصناعات الغذائية التحويلية كاللحوم البيضاء والحمراء والبطاطس والخضر والفواكه (إنتاج العصائر والمربى والمصبرات والشيبس والفطر وغيرها) وإنتاج الحليب ومشتقاته وتربية الأبقار وبذور البطاطس وصناعة وتركيب الجرارات والعتاد الفلاحي".

وأشار ذات المستشار إلى أن بولونيا "تتطلع لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينها وبين الجزائر على مستوى التعاون بين الدولتين وبين المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين وفي المجال الجامعي والبحث العلمي في الميدان الفلاحي".

وأبرز "أن الجزائر تحظى بأولوية ضمن السياسة الخارجية لجمهورية بولونيا وعلاقاتها الاقتصادية الدولية حيث تم لهذا الغرض إنشاء الاستشارية للشؤون الفلاحية على مستوى سفارة الجزائر وهي واحدة من خمس استشاريات تم فتحها ببكين (الصين) وبريتوريا (جنوب افريقيا) وأبو ظبي (الأمارات) وبرلين (ألمانيا) ونيودلهي (الهند) قريبا".

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وذكر السيد رافال رازي أن لبولونيا "خاصية إمتيازية بالنسبة للجزائر لأنها مرت بنفس المراحل تقريبا خلال التحول الاقتصادي في بداية التسعينات من اقتصاد مركزي موجه إلى اقتصاد السوق".

ودعا الدبلوماسي البولوني المتعاملين الجزائريين إلى الاستثمار في بولونيا مبرزا الامتيازات التي توفرها السوق البولونية في المجال الفلاحي "مع توفر الفرص والدعم المالي والتقني والمرافقة خلال تنفيذ المشروع الاستثماري".

وقال أن بلاده بحاجة إلى موردين للمادة الأولية لعدة صناعات تحويلية حيث تصدر بولونيا نحو الخارج سنويا ما قيمته 25 مليار أورو وهو ما يمثل 13 في المائة من انتجها الخام.

إقرأ أيضا: الوزير البولوني للشؤون الخارجية يشرع في زيارة رسمية للجزائر من جهتهم المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون الناشطون بولاية مستغانم طرحوا عدة مسائل تتعلق بالتعاون البولوني الجزائري على غرار التعامل مع الوسيط التجاري خلال عملية الاستيراد والتصدير وعدم توفر سلسلة للنقل البحري المباشر بين البلدين (بولونيا-ألمانيا-مالطا-الجزائر) أو عدم وجود قاعدة لوجستيكية للشراكة بين بولونيا والجزائر.

وتتواصل زيارة مستشار الشؤون الفلاحية بسفارة بولونيا بالجزائر لولاية مستغانم اليوم وغدا لتشمل عدد من المزارع والمؤسسات الفلاحية المتخصصة في إنتاج اللحوم البيضاء والخضر والفواكه والبطاطس بإستيدية والحسيان وسيرات.