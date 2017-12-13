التوقيع على عقد بين سوناطراك وألنفط وتوتال وسيبسا حول مشروع غازي بتيميمون

الجزائر - تم اليوم الاربعاء التوقيع على عقد امتياز بين مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمجمع الفرنسي "توتال" والشركة الطاقوية الاسبانية "سيبسا" حول مشروع غازي بمنطقة تيميمون.

ويؤكد هذا العقد, الإطار التعاقدي الجديد المطبق في تطوير المشروع الغازي لتيميمون (الجنوب الجزائري)، حسب الشروحات التي قدمت خلال مراسم التوقيع.

وينتظر أن يبلغ حجم الاستخراج في هذا الحقل الغازي الذي سيشرع في الإنتاج به في أبريل 2018ي حوالي 5 مليون م3 يوميا.

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وزيادة على ذلك، الشركاء الاربع في هذا المشروع وقعوا على عقد تسويق الغاز القادم من حقل تيميمون.

يذكر أن الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور أعلن في سبتمبر الماضي أن ثلاث حقول غازية جديدة متواجدة في كل من تيميمون ورقان وتوات ستدخل مرحلة الانتاج خلال الاشهر الأولى لعام 2018.

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وتندرج بداية الإنتاج في هذه الحقول في إطار استراتيجية مجمع سوناطراك الهادفة لرفع مستوى انتاجها الغازي وتعزيز قدرات حقول أخرى من بينها حقل حاسي مسعود.