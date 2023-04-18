أوروميد 2017 : عرض النظرة الجزائرية لشراكة مفيدة بين ضفتي البحر المتوسط 

مدريد - سيعرض نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش يوم الاربعاء النظرة الجزائرية لشراكة مفيدة بين دول ضفتي البحر المتوسط بمناسبة انعقاد القمة الأورو المتوسطية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة التي تنعقد الى غاية يوم الخميس بمدريد.

و أشار نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي يقود الوفد الجزائري في هذه القمة الى أن الجزائر ستشارك في الاجتماع الذي سيتطرق الى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

و أوضح نفس المسؤول أن الجزائر لديها رؤيتها الخاصة حول مضمون و معالم شراكة تعود بالمنفعة على دول ضفتي البحر المتوسط.

ويشارك المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في هذه القمة السنوية التي تسمح بالوقوف على الاشكاليات الكبيرة في مجال التنمية و المجال الاجتماعي و شروط الشراكة و التعاون بين ضفتي البحر المتوسط.

و تتمحور الاشكالية هذه السنة حول مساهمة المجتمعات المدنية في بناء شراكة متوازنة بين ضفتي البحر المتوسط و حول الجوانب المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية على وجه أخص.

و أضاف نفس المسؤول أن ممثلين عن جمعيات جزائرية ستشارك في هذه القمة.

وتجمع القمة الأورو المتوسطية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة نحو 120 مشارك من مختلف المجالس الاقتصادية و الاجتماعية أو المؤسسات المشابهة و كذا ممثلين عن أرباب العمل و نقابات و مجموعات اخرى اقتصادية و اجتماعية و منظمات غير حكومية للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.

كما ستركز قمة هذه السنة حول الاقتصاد الاجتماعي و المقاولاتية في المنطقة الأورو المتوسطية و الجيل الجديد لحقوق النساء.

و ستختتم القمة يوم الخميس بالمصادقة على بيان ختامي سيرسل لاحقا الى السلطات السياسية للدول المشاركة في القمم الوزارية لشبكة أوروميد كمساهمة من المجتمع المدني في أشغال هذه القمم.