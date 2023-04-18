القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أوروميد 2017 : عرض النظرة الجزائرية لشراكة مفيدة بين ضفتي البحر المتوسط 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 12:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 42 مرات
أوروميد 2017 : عرض النظرة الجزائرية لشراكة مفيدة بين ضفتي البحر المتوسط 

مدريد - سيعرض نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي  مصطفى مقيدش يوم الاربعاء النظرة الجزائرية لشراكة مفيدة بين دول ضفتي البحر المتوسط  بمناسبة  انعقاد القمة الأورو المتوسطية للمجالس الاقتصادية  و الاجتماعية و المؤسسات  المماثلة التي تنعقد الى غاية يوم الخميس بمدريد.

و أشار نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي يقود الوفد  الجزائري في  هذه  القمة الى أن الجزائر ستشارك  في الاجتماع الذي سيتطرق الى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

و أوضح نفس المسؤول أن الجزائر لديها رؤيتها الخاصة حول مضمون و معالم  شراكة  تعود  بالمنفعة  على دول ضفتي البحر المتوسط.

ويشارك المجلس الوطني  الاقتصادي و الاجتماعي في هذه القمة السنوية التي تسمح  بالوقوف على الاشكاليات الكبيرة  في مجال التنمية و المجال الاجتماعي و شروط   الشراكة و التعاون بين ضفتي البحر المتوسط.

و تتمحور الاشكالية هذه السنة حول مساهمة المجتمعات المدنية  في بناء شراكة  متوازنة بين ضفتي البحر المتوسط و حول الجوانب المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والثقافية و الاجتماعية على وجه أخص.

و أضاف نفس المسؤول أن ممثلين  عن جمعيات جزائرية ستشارك في هذه  القمة.

وتجمع القمة  الأورو المتوسطية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات   المماثلة نحو 120 مشارك من مختلف المجالس الاقتصادية و الاجتماعية أو المؤسسات  المشابهة و كذا  ممثلين عن أرباب العمل و نقابات و مجموعات اخرى اقتصادية و  اجتماعية و منظمات غير حكومية للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.

كما ستركز قمة هذه السنة حول الاقتصاد الاجتماعي و المقاولاتية في المنطقة  الأورو المتوسطية و الجيل  الجديد لحقوق النساء. 

و ستختتم القمة يوم  الخميس بالمصادقة على بيان ختامي سيرسل لاحقا الى  السلطات  السياسية للدول المشاركة في القمم  الوزارية لشبكة  أوروميد كمساهمة  من المجتمع  المدني في أشغال هذه القمم.

كلـمات مفتـاحيــة :
أوروميد 2017 : عرض النظرة الجزائرية لشراكة مفيدة بين ضفتي البحر المتوسط 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 12:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 42 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع