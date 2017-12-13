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اثني عشر التزاما يتخذ في باريس لتكثيف تمويل مكافحة التغيرات المناخية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 10:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 112 مرات
اثني عشر التزاما يتخذ في باريس لتكثيف تمويل مكافحة التغيرات المناخية

 باريس - اتخذ زعماء العالم المشاركين في  "قمة كوكب  واحد" المنظمة بباريس اثني عشر التزاما من اجل تكثيف تمويل تكييف و مقاومة  التغيرات المناخية.

و تندرج "قمة كوكب واحد" التي تنظمها الامم المتحدة و البنك العالمي بمشاركة   26 رئيس دولة و 33 رئيس حكومة و 39 وزير من بينهم وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و 7 منظمات  دولية في اطار أجندة تنفيذ اتفاق باريس الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2015 التي  تركز بوجه خاص على مسائل تمويل أعمال المناخ و مواءمة التدفقات المالية التي تسمح ببلوغ أهداف اتفاق باريس.

و لمواجهة الاحداث الخطيرة في الدول الجزرية قرر المشاركون انشاء صندوق بين  القطاعين العام و الخاص لاعادة بناء جزر الكاريبي وتطمح هذه النظرة المشتركة  لجعل الكاريبي "اول منطقة مناخية ذكية" بسبب هشاشة هذه المنطقة حيث خصص لهذا  الغرض مبلغ 3 مليار دولار.

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كما اتفق قادة العالم على حماية الاراضي و الموارد المائية امام اثار  التغيرات المناخية مخصصين 300 مليون دولار لتفعيل صندوق مكافحة تدهور الاراضي  و التصحر.

اما الهدف من ذلك فيتمثل في تسريع التجنيد و الاعمال الملموسة للحد من تدهور  الاراضي في افاق 2030 التي تعد قمة اهداف التنمية المستديمة.

و من اجل تجنيد البحث و الشباب لفائدة المناخ سيتم تخصيص منح لذلك في اطار  الالتزامات الاثني عشر (12) لقمة "كوكب واحد".

كما ستوحد مؤسستي غايتس و "بي أن بي باريبا" من جهودهما بالمساهمة ب15 مليون  دولار على مدى 5 سنوات من اجل تمويل منح جامعية تسمح باستقبال الشباب الباحثين  من بلدان ناشئة او نامية في مخابر دولية.

من جانبها ستمول المفوضية الاوروبية برنامجا لتشجيع الشباب الاوروبي المتطوع  للمشاركة في مشاريع تتعلق بالعمل المناخي في اوروبا و على الصعيد الدولي.

  

--مسار "بدون كربون" في افاق 2050---

 

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كما سيتم انشاء اطار مشترك بين المدن من اجل "تسهيل حصولها على التمويلات  المناخية" بدعم من البنك الاوروبي لاعادة البناء و التنمية.

و سيسمح هذا البرنامج للمدن و المناطق الاوروبية و حوض المتوسط بالحصول  "الميسر" على اموال عمومية و خاصة من اجل تجسيد مخططاتهم المناخية و تحويلها  الى مدن مستديمة.

و قد تم في هذا الصدد توقيع اتفاق في اطار "قمة كوكب واحد" بين 23 بنكا  للتنمية الوطنية و الاقليمية تابعا للمجموعة المتكونة من الصين و المانيا و  البرازيل و السويد و كندا و فرنسا الخ و البنوك متعددة الاطراف للتنمية للرفع  من التمويلات المخصصة لتجسيد اتفاق باريس و تقدر هذه المبالغ باكثر من 200  مليار دولار من القروض مخصصة للبلدان الناشئة و النامية. 

اخيرا و بمناسبة قمة "كوب واحد" تم اطلاق تحالف "العمل المناخي 100+" و يضم  225 من كبار المستثمرين المؤسساتيين يمثلون اكثر من 26300 مليار دولار من  الاصول لتنسيق عملهم تجاه 100 مؤسسة عظمي الاكثر انتاجا للغازات المسببة  للاحتباس الحراري.

كلـمات مفتـاحيــة :
اثني عشر التزاما يتخذ في باريس لتكثيف تمويل مكافحة التغيرات المناخية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 10:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 112 مرة   شارك

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