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الجزائر- فرنسا : مصنع لانتاج دواء مضاد للسرطان يدخل حيز النشاط  خلال سنة 2021

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 08:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 170 مرات
الجزائر- فرنسا : مصنع لانتاج دواء مضاد للسرطان يدخل حيز النشاط  خلال سنة 2021

الجزائر - ستدخل مؤسسة جزائرية-فرنسية "فارما الجزائر",  التي ستكون متخصصة في إنتاج دواء مضاد للسرطان, مرحلة الإنتاج خلال سنة 2021,  حسبما اعلنت عنه, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الأطراف المعنية بهذا  المشروع.

و تم الإمضاء على عقد إنشاء هذه المؤسسة المختلطة, الخميس الفارط بباريس, بين  مؤسسة الاستثمار الجزائرية "إيزلي هولدينغ" و المجمع الفرنسي "إيبسن", على  هامش اجتماع اللجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى تحت  رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيي و نظيره الفرنسي إيدوارد فيليب.

و سينتج المصنع دواء "ديكابيبتيل" (تريبتوريلين) 75ر3 ملغ و 25ر11 ملغ لتلبية  الطلب المحلي على هذا الدواء, حسبما كشف عنه المدير العام لهذه المؤسسة  المختلطة, عدلان سوداني, خلال ندوة صحفية خصصت لعرض هذا المشروع.

 

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و ستصنع هذه الوحدة الصناعية, التي من المرتقب أن يوضع حجر أساسها في 2018,  هذا الدواء تحت شكل رابطة بيبتيدية (تجمع العديد من الأحمضة الأمينية) ذات  فعالية ممددة.

و فيما يخص مبلغ الاستثمار, فيقدر بـ 20 مليون أورو, أما رأس مال هذه المؤسسة  فحدد بـ 3ر1 مليار دينار, تستحوذ "إيزلي هولدينغ" على 51 بالمائة منه مقابل 49  بالمائة لمجمع "إيبسن" اي طبقا للقاعدة المحددة للاستثمارات الأجنبية  بالجزائر.

و من المرتقب أن تستحدث هذه المؤسسة ما يزيد عن 150 منصب شغل مباشر و تقليص  فاتورة إستيراد هذا الدواء بمقدار 10 مليون أورو سنويا.

 

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و في رده على سؤال للصحافة حول مكان إقامة هذا المشروع, قال المدير العام  للمؤسسة أنه لم يتم بعد الفصل في هذه المسألة, معبرا عن رغبته في ان ينجز في  حظيرة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة).

أما فيما يخص سعر بيع هذا المنتج ي اوضح السيد سوداني أنه سيكون نفسه سعر  الدواء المستورد والذي يتم تعويضه حاليا.

من جهة اخرىي أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الصحة العائلية في شركة إيبسني  بونوا إينيوني أن هذه المجموعة تدرس أيضا إمكانية تصدير الدواء المصنع محليا  نحو إفريقيا جنوب الصحراء لكنه تحفظ عن الكشف عن الطاقة الانتاجية لهذا المصنع  الجديد.

وأشار منظمو هذه الندوة إلى أنه وبغض النظر عن هذا الاستثمار فإن إيبسن تجري  حاليا مفاوضات مع مناولين محليين يملكون طاقات انتاجية ويستجيبون للمعايير  الدولية وهذا بغرض انتاج مواد صيدلانية أخرى في المستقبل القريب.

يذكر أن دواء "ديكابيبتيل" هو تركيبة للحقن تستخدم أساسا في علاج سرطان  البروستاتا في حالاته المتقدمة محليا أو واسعة الانتشار في الجسم.

يمثل سرطان البروستاتا السبب الرئيسي الثاني للوفيات بالسرطان لدى الرجال في  معظم الدول  المتقدمةي والسبب الثالث في الجزائر مع تسجيل زيادة مستمرة في  معدل الإصابة.

 

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يستخدم دواء ديكابيبتيل (تريبتوريلين) فئتي  3,75 ملغ و 11,25 ملغ في علاج  سرطان البروستاتاي داء بطانة الرحمي البلوغ المبكري الأورام الليفية الرحمية  والعقم الأنثوي.

وتعتبر ايسلي هولدينغ شركة جزائرية مستحوذة من طرف رؤوس أموال خاصة تنشط في  مجال الشراكات الصناعية في عدة مجالات من بينها الطاقة والصناعات الغذائية  وكذا الصناعات الصيدلانية بعد التوقيع على هذا الاتفاق. 

أما إيبسن فهو مجمع يسوق حاليا أكثر من 20 صنف دوائي في أكثر من 115 بلداي  وتشمل مجالات خبرته على وجه الخصوص علم السرطان وعلوم الأعصاب والغدد  الصماء.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر- فرنسا : مصنع لانتاج دواء مضاد للسرطان يدخل حيز النشاط  خلال سنة 2021
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 08:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 170 مرة   شارك

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