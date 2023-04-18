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التعاملات التجارية : تسجيل 100 ألف عملية دفع إلكترونية خلال سنة 2017   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 كانون1/ديسمبر 2017 19:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 112 مرات
التعاملات التجارية : تسجيل 100 ألف عملية دفع إلكترونية خلال سنة 2017   

الجزائر - كشف مدير مجمع المنفعة الاقتصادية  لخدمات  الدفع الآلي السيد مجيد مسعودان اليوم الثلاثاء عن تسجيل 100 ألف عملية للدفع  الإلكتروني للتعاملات التجارية خلال سنة 2017 في حين ما يزال الدفع نقدا يهيمن  على المعاملات التجارية.

و أوضح السيد مسعودان على أمواج الإذاعة الوطنية أن هذه العمليات تمت على  مستوى  18 موقع واب للتجارة لتسوية مختلف الفواتير او المبادلات التجارية  الاخرى .

وفيما يخص عمليات الدفع على مستوى نهائيات الدفع  الإلكتروني الموجودة على   مستوى عدد قليل من  المراكز التجارية  ي فقد بلغت 90.000 عملية .   

و حسب ذات المسؤول يرتقب أن تشهد سنة 2018ي انتشار واسع لعمليات  الدفع  الإليكتروني على ضوء إجراءات و تدابير قانون المالية 2018 ا لذي ينص على أن كل  متعامل اقتصادي الذي يقدم خدمات  وسلع للمستهلكين يجب ان يضع تحت تصرفهم  نهائيات للدفع الإليكتروني  لكي تسمح لهم بتسوية اثمان مشترياتهم عن طريق  بطاقة الدفع الإليكترونية ي و ايضا بفضل مشروع قانون التجارة الإليكترونية   الذي سيعرض امام  البرلمان قريبا.       

 إقرأ أيضا: مشروع قانون التجارة الالكترونية يهدف إلى تشجيع التعامل الالكتروني وحمايته

وفي معرض  حديثه عن تأمين نظام الدفع الإلكترونيي أكد السيد  مسعودان أن  مخاطر  قرصنة معطيات الاشخاص الحاملين  للبطاقات الالكترونية شبه مستحيلة كون  نظام الدفع  يعمل وفقا للمقاييس و المعايير الدولية فيما يخص الأمن.

"نحن نعمل منذ مدة حول تأمين هذه العمليات لأنه يجب أن نكرس  الثقة في هذا  النظام عن طريق الحرص على ان المستخدم لهذا النوع من الدفع يكون واثقا من ان  حسابة وماله محميين  " يضيف المتحدث.           

للتذكير كان رئيس مجلس  إدارة  مجمع  المنفعة  الاقتصادية للخدمات الآلية  للنقد  السيد بوعلام جبار قد أكد مؤخرا  انه تم توزيع حوالي 5ر1 مليون بطاقة  دفع إليكترونية من طرف البنوك.

و بخصوص الشركات الكبرى ي  نشير ان شركات مثل سونلغاز ي اتصالات الجزائر  يموبيليسيو المتعاملين " اوريدو" و "جازي" و شركة تسيير وتوزيع المياه  والتطهير للجزائر (سيال)ي وبعض شركات التأمين تتوفر منذ مدة  على خدمات الدفع  عن بعد.

 

يذكر ان مجموعة المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الالي  تم تأسيسها  سنة  2014 من طرف البنوك التجارية الموجودة ي و تعد مؤسسة تنظيم وشبط مهمتها تكمن  في  الإشراف و متابعة العلاقات ما بين البنوك  عن طريق تسيير معايير ومقاييس   قطاع  الدفع الاليي تحديد المنتجات البنكية وقواعد تطبيقها وتسيير الامن الذي  يهدف إلى ترقية  تعميم استعمال  بطاقة الدفع.

كلـمات مفتـاحيــة :
التعاملات التجارية : تسجيل 100 ألف عملية دفع إلكترونية خلال سنة 2017   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 كانون1/ديسمبر 2017 19:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 112 مرة   شارك

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