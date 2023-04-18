عدل: تأخر في انجاز أكثر من 38 ألف سكن بصيغة عدل عبر 20 ولاية   

وكشف الوزير- في لقاء جمعه بمقر وزارة السكن مع ممثلي المؤسسات المعنية بالتأخر في انجاز مشاريع سكنات عدل- انه تم إحصاء تأخر في انجاز 38.450 وحدة سكنية من بينها 24.851 سكن تنجزه شركات أجنبية و 13.600 وحدة سكنية تنجزها شركات جزائرية.
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وإلى جانب سكنات عدلي أحصت مصالح وزارة السكن تأخرا في انجاز 10.832 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري و 286 وحدة سكنية بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي على مستوى ولاية الجزائر لوحدها و التي تنجزها شركتين جزائريتين.
وذكر الوزير أن عدد الوحدات السكنية التي لم ينطلق انجازها ضمن برنامج عدل التي تم إحصاؤها في أوت الماضي يقدر ب 87 الف وحدة ي مؤكدا أن كافة الاجراءات القانونية بلغت مرحلتها النهائية من اجل الانتهاء من مشكل انطلاق المشاريع.