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عدل: تأخر في انجاز أكثر من 38 ألف سكن بصيغة عدل عبر 20 ولاية   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 كانون1/ديسمبر 2017 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرات
عدل: تأخر في انجاز أكثر من 38 ألف سكن بصيغة عدل عبر 20 ولاية   

الجزائر - قال وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الثلاثاء أن هناك أكثر من 38 الف وحدة سكنية بصيغة البيع  بالإيجار "عدل" تعرف تأخرا في الانجاز على مستوى 20 ولاية .

وكشف الوزير- في لقاء جمعه بمقر وزارة السكن مع ممثلي المؤسسات المعنية  بالتأخر في انجاز مشاريع سكنات عدل- انه تم إحصاء تأخر في انجاز 38.450 وحدة  سكنية من بينها 24.851 سكن تنجزه شركات أجنبية و 13.600  وحدة سكنية تنجزها  شركات جزائرية.

 

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وإلى جانب سكنات عدلي أحصت مصالح وزارة السكن تأخرا في انجاز 10.832 وحدة  سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري و 286  وحدة سكنية بالنسبة لصيغة السكن  الترقوي العمومي على مستوى ولاية الجزائر لوحدها و التي تنجزها شركتين  جزائريتين.

 

وذكر الوزير أن عدد الوحدات السكنية التي لم ينطلق انجازها ضمن برنامج عدل  التي تم إحصاؤها في أوت الماضي يقدر ب 87 الف وحدة ي مؤكدا أن كافة الاجراءات  القانونية بلغت مرحلتها النهائية من اجل الانتهاء من مشكل انطلاق المشاريع.  

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عدل: تأخر في انجاز أكثر من 38 ألف سكن بصيغة عدل عبر 20 ولاية   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 كانون1/ديسمبر 2017 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 64 مرة   شارك

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