الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد تحضر لإطلاق أرضية الكترونية للتصريح بالممتلكات  

وقال السيد سبايبي في تصريح للصحافة على هامش احياء ذات الهيئة بمعية الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي لليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر من كل سنة بالمدرسة الوطنية للإدارة تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد) أن الهيئة "بصدد انجاز أرضية الكترونية جديدة خاصة بمعالجة التصريح بممتلكات الموظفين السامين والمنتخبين عند بداية مهامهم وعند الانتهاء منها", مشيرا أن هذه الأرضية "تستلزم مجموعة من القوانين منها ما يتعلق بحماية المعلومات".

وتحدد المادة 6 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الأشخاص المعنين باكتتاب التصريح بممتلكاتهم وهم كل من رئيس الجمهورية,أعضاء غرفتي البرلمان, رئيس المجلس الدستوري وأعضائه, الوزير الأول وأعضاء الحكومة, رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر, السفراء و القناصلة والولاة, القضاة و رؤساء واعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية, الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا والأعوان العموميين الذي حددت قائمتهم المديرية العامة للوظيف العمومي.

وفي نفس السياق أكد السيد سبايبي في كلمته الافتتاحية, أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته "قامت بمجهودات كبيرة" خاصة فيما يتعلق "بعملية التحسيس والتكوين" فيما يخص الوقاية ومكافحة الفساد وكذا "معالجة التصريحات بالممتلكات لكل من يشمله القانون بهذا الاجراء".

وأوضح أن عمل الهيئة يتم "بطريقة ممنهجة وعقلانية وهادئة وبالاتصال مع الشركاء المعنيين (درك و امن و قطاع المالية) للوقاية من الفساد ومكافحته في حدود صلاحياتها القانونية", مبرزا ان "الظهور القليل للهيئة أمام الرأي العام مرده عدة اعتبارات منها تجنب الاشهار وتجنب تسييس عملها".

وفي نفس الإطار، أكد الأمين العام للهيئة سبقاق عبد الرزاق أن قسم التصريح بالممتلكات يعد "من الركائز الأساسية" للهيئة لأنه "يتعلق بشفافية الحياة العمومية", مشيرا إلى أن الأرضية التي يتم التحضير لها ستكون أيضا بمثابة "جسر تواصل مع باقي الهيئات من مديريات الضرائب واملاك الدولة والسجل التجاري وغيرها".

كما أعلن ان الهيئة بصدد استقبال التصريحات الخاصة بممتلكات 54 ألف منتخبي محلي, منهم 27 ألف تم انتخابهم في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر الفارط, بالإضافة الى 27 ألف منتخب محلي "انتهت عهدتهم" ,مشيرا إلى أن الهيئة جندت كامل الامكانيات لاستقبال هذه التصريحات.

من جهة أخرى, أعلن السيد سبايبي ان الهيئة بصدد اعداد مشروع تقرير حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة كل الدوائر الوزارية والأحزاب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية بما في ذلك القطاع الخاص والبنوك وشركات التامين والصحافة", الامر الذي يسمح --كما قال--"بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد, تقوم على إجراءات وقائية تحت توجيهات رئيس الجمهورية ".

وبعد أن جدد "التزام" الجزائر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي "انبثقت عنها القوانين الوطنية كاطار تشريعي" لمكافحة هذه الظاهرة, أكد ان الجزائر "باعتبارها دولة قانون لها من التشريعات والآليات والأجهزة ما يسمح لها بمكافحة الفساد".