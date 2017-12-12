تشجيع الشراكة في مجال المناولة في قطاع السيارات

وهران - أكدت سفيرة المجر بالجزائر هالغا بريتز يوم الاثنين بوهران على تشجيع الجهود لتقريب جاليتي الأعمال للبلدين و إقامة أعمال شراكة ملموسة لاسيما في مجال المناولة في قطاع صناعة السيارات.

و أشارت الديبلوماسية المجرية في تصريح لوأج على هامش لقاء بعنوان "حملة ترويجية حول السياحة في المجر" نظم بمقر غرفة التجارة و الصناعة لمنطقة وهران بالشراكة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية و سفارة المجر بالجزائر تقول "إننا نعمل مع منتدى رؤساء المؤسسات و كذا جمعيات مهنية اخرى حول امكانيات تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات مع مؤسسات في منطقة وهران".

و قالت السيدة هالغا بريتز "لقد نظمنا منذ فترة بعثة قام خلالها وفد بالتحدث مع ممثلي شركة "كلوستر" لصناعة السيارات بالجزائر المتواجد مقرها بوهران" موضحة أنه تم اجراء الزيارة إلاستشرافية هذه بولاية غليزان بمبادرة مع مجمع مؤسسات اوروبية (تشيكية و مجرية) حيث تم خلالها ابداء اهتمام بإقامة أعمال شراكة في مجال صناعة السيارات.

و أوضحت السفيرة أن التبادلات تمحورت حول الانشاء المحتمل لشركات مختلطة في مجال المناولة في قطاع صناعة السيارات و كذا في مجال التكوين المهني الموجه لهذا القطاع.

و ركزت السفيرة التي تطرقت مطولا الى تاريخ الصداقة القديمة التي تربط الجزائر والمجر إلى إعادة بعث العلاقات الاقتصادية و السياسية و الثقافية و كذا المشاريع و التحديات التي يواجهها البلدان مذكرة بدورتي اللجان المختلطة و كذا التوقيع على خمس اتفاقات ثنائية لاسيما اتفاق حول السياحة.

و تطرق المدير الفرعي للقسم التجاري بالجزائر الوسطى لشركة الخطوط الجوية الجزائرية رياض فضلي الى فتح شركته في سبتمبر 2016 لخط مباشر يربط بين الجزائر و بودابست الذي أعطى دفعا قويا للعلاقات الثنائية من خلال مضاعفة مشاريع الأعمال لتطوير المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة مشيرا في مداخلته الى الاهداف المنتظر تحقيقها من هذا الخط.

و أبرز رئيس غرفة التجارة و الصناعة لمنطقة وهران معاذ عابد في كلمته الافتتاحية المكانة الهامة التي يحتلها قطاع السياحة على مستوى ولاية وهران التي بدأت تسترجع مكانتها المتميزة داعيا الى إقامة أعمال شراكة لاعطائها نفسا جديدا و بعث حركيتها.

كما تم تنظيم لقاء أعمال بهذه المناسبة بين المتعاملين السياحيين للبلدين لإقامة روابط شراكة.