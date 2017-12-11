مؤسسة سونلغاز "عازمة "على تحسين نوعية خدمتها وتطوير أنشطتها (الرئيس المدير  العام) 

وأوضح محمد عرقاب على هامش لقاء جهوي وسط وجنوب / شرق حول ''الأمن الداخلي بمؤسسات مجمع سونلغاز ''ي أن الجزائر قد استثمرت في قطاع الطاقة بفضل إستراتيجية" طموحة" تهدف إلى تلبية الطلب الوطني ( منزلي وصناعي) بالطاقة الكهربائية لمرافقة التنمية الإقتصادية للبلاد .
وذكر ''أن هدفنا على المدى القصير يتمثل في تحسين نوعية الخدمات وتدعيم شبكة التوزيع لتلبية الطلب المتزايد ي سيما للمناطق الصناعية في مختلف ولايات الوطن ".
وتنتج الجزائر حاليا 16.000 ميغاوات ي وتغطي مجموع الطلب الوطني ي كما أوضح ذات المسؤول ي قبل أن يعلن أن " هدفنا يتمثل في الرفع من الإنتاج والتصدير إلى بلداننا المجاورة" .
ودعا المسؤول ذاته إلى تحسين وترشيد الوسائل مع السهر على المحافظة على ممتلكات المؤسسات والعمال .
ويشكل هذا اللقاء الجهوي قاعدة لتبادل الخبرات والإستراتيجيات في مجال الأمن الداخلي للمؤسسات بما يسمح بالمحافظة على الممتلكات والأشخاص ي كما أوضح السيد عرقاب ي مضيفا بأن الهدف يتمثل في تعزيز إستراتيجية التنمية بخصوص المجال الطاقوي وتدعيم الأمن في مناطق القطاع .
وتفقد الرئيس المدير العام لسونلغاز عدة مشاريع بالمنطقة تابعة لقطاعه على غرار مشروع إنجاز مركز تموين بالطاقة الكهربائية (220/60 كيلو فولط) على مستوى مفترق الطريق الوطني رقم (1) و الطريق الوطني رقم (49) الرابط بين غرداية و ورقلة، بتكلفة مالية تتجاوز 6ر1 مليار دج .
وستسمح هذه المنشأة الطاقوية بتدعيم تأمين التموين بطاقة الكهرباء بالمنطقة، سيما بالمنطق الصناعية والفلاحية وتلبية الطلب المنزلي ي كما أشير إليه .
كما عاين محطة شمسية كهروضوئية تجريبية لوادي نشو ي على بعد نحو 10 كلم شمال غرداية ي والتي أنجزت على مساحة 10 هكتار بتكلفة إجمالية تقارب 900 مليون دج .
وتتوفر هذه المحطة المصغرة (1ر1 ميغاوات) على 6.000 لوحة كهروضوئية ، حسب البطاقة التقنية للمشروع .
وتشكل " مخبرا طبيعيا" للدراسات والأبحاث في مجال الطاقة الشمسية ي وأيضا "موقع تجارب" للتجهيزات المستعملة ي بغرض نشر هذه التكنولوجيا عبر مجموع التراب الوطني .
وأكد السيد عرقاب أنه يولي اهتماما كبيرا للتكوين في مجال الطاقات المتجددة، مع تطوير شبكة مراكز التكوين في مختلف مهن الطاقات المتجددة .
وبالمناسبة قام الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بترقية إلى مناصب عليا 48 إطارات بالمؤسسة لولايات غرداية وورقلة والوادي وبسكرة والأغواط .