مؤسسة سونلغاز "عازمة "على تحسين نوعية خدمتها وتطوير أنشطتها (الرئيس المدير  العام) 

غرداية - صرح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز اليوم الإثنين بغرداية أن المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) "عازمة" على تحسين نوعية خدمتها وتطوير أنشطتها من خلال تدعيم شبكة التوزيع بما يسمح بمرافقة التنمية الإقتصادية للبلاد .

وأوضح محمد عرقاب على هامش لقاء جهوي وسط وجنوب / شرق حول ''الأمن الداخلي بمؤسسات مجمع سونلغاز ''ي أن الجزائر قد استثمرت في قطاع الطاقة بفضل إستراتيجية" طموحة" تهدف إلى تلبية الطلب الوطني ( منزلي وصناعي) بالطاقة الكهربائية لمرافقة التنمية الإقتصادية للبلاد .

وذكر ''أن هدفنا على المدى القصير يتمثل في تحسين نوعية الخدمات وتدعيم شبكة التوزيع لتلبية الطلب المتزايد ي سيما للمناطق الصناعية في مختلف ولايات الوطن ".

وتنتج الجزائر حاليا 16.000 ميغاوات ي وتغطي مجموع الطلب الوطني ي كما أوضح ذات المسؤول ي قبل أن يعلن أن " هدفنا يتمثل في الرفع من الإنتاج والتصدير إلى بلداننا المجاورة" .

ودعا المسؤول ذاته إلى تحسين وترشيد الوسائل مع السهر على المحافظة على ممتلكات المؤسسات والعمال .

ويشكل هذا اللقاء الجهوي قاعدة لتبادل الخبرات والإستراتيجيات في مجال الأمن الداخلي للمؤسسات بما يسمح بالمحافظة على الممتلكات والأشخاص ي كما أوضح السيد عرقاب ي مضيفا بأن الهدف يتمثل في تعزيز إستراتيجية التنمية بخصوص المجال الطاقوي وتدعيم الأمن في مناطق القطاع .

وتفقد الرئيس المدير العام لسونلغاز عدة مشاريع بالمنطقة تابعة لقطاعه على غرار مشروع إنجاز مركز تموين بالطاقة الكهربائية (220/60 كيلو فولط) على مستوى مفترق الطريق الوطني رقم (1) و الطريق الوطني رقم (49) الرابط بين غرداية و ورقلة، بتكلفة مالية تتجاوز 6ر1 مليار دج .

وستسمح هذه المنشأة الطاقوية بتدعيم تأمين التموين بطاقة الكهرباء بالمنطقة، سيما بالمنطق الصناعية والفلاحية وتلبية الطلب المنزلي ي كما أشير إليه .

كما عاين محطة شمسية كهروضوئية تجريبية لوادي نشو ي على بعد نحو 10 كلم شمال غرداية ي والتي أنجزت على مساحة 10 هكتار بتكلفة إجمالية تقارب 900 مليون دج .

وتتوفر هذه المحطة المصغرة (1ر1 ميغاوات) على 6.000 لوحة كهروضوئية ، حسب البطاقة التقنية للمشروع .

وتشكل " مخبرا طبيعيا" للدراسات والأبحاث في مجال الطاقة الشمسية ي وأيضا "موقع تجارب" للتجهيزات المستعملة ي بغرض نشر هذه التكنولوجيا عبر مجموع التراب الوطني .

وأكد السيد عرقاب أنه يولي اهتماما كبيرا للتكوين في مجال الطاقات المتجددة، مع تطوير شبكة مراكز التكوين في مختلف مهن الطاقات المتجددة .

وبالمناسبة قام الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بترقية إلى مناصب عليا 48 إطارات بالمؤسسة لولايات غرداية وورقلة والوادي وبسكرة والأغواط .