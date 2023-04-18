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مجلس الأمة : المصادقة على مشروع قانون المالية 2018 

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 كانون1/ديسمبر 2017 18:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 259 مرات
مجلس الأمة : المصادقة على مشروع قانون المالية 2018 

الجزائر - صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع  قانون المالية 2018 اليوم الاثنين خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن  صالح  رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة.

ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى  تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن  الوطني.

 

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وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب 8.628 مليار دج  متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات  التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017).

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وبخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار  دينار سنة 2017) و تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل  4ر3.435 مليار دج)و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200  مليار دج). 

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مجلس الأمة : المصادقة على مشروع قانون المالية 2018 
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 كانون1/ديسمبر 2017 18:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 259 مرة   شارك

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