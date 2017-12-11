حليب الأطفال:  سيليا الجزائر تستدعي بعض منتجاتها

الجزائر - قامت شركة استيراد حليب الأطفال سيليا الجزائر باستدعاء سلسلة من المنتجات المسوقة في الجزائر بعدما تم إطلاق تحذير بخصوصها في فرنسا، حسبما أفادت به الشركة في بيان لها.

يذكر أنه تم سحب عدة دفعات من حليب الأطفال المنتج بمصنع سيليا التابع للمجمع الفرنسي لاكتاليس من السوق الفرنسية بعد تسجيل شكوك حول إصابتها ببكتيريا السالمونيلا.

و"بالرغم من انه تم تحليل كل الدفعات المستوردة إلى الجزائر من طرف المخبر البيطري الجهوي لتلمسان الذي أكد مطابقتها للمعاييري اتخذت سيليا الجزائر إجراء احتياطيا تبعا لعملية الاستدعاء في فرنساي يقضي بسحب كل دفعات منتجات سيليا إكسبر (العمر الأول والثاني والثالث) وسيليا أ اري سيليا أ ار ال بي جيي سيليا بري وسيليا ديجست التي تم إنتاجها منذ 15 فبراير 2017"ي حسب نفس المصدر.

وفي مقابل ذلك، فإن منتجات "سيليا ديفلوب" و"سيليا اس ار أو" غير معنية بهذه العملية باعتبار أنها لم تنتج في نفس المصنع.

من جهة اخرى، أوضحت شركة سيليا الجزائر أنه يمكن إرجاع المنتجات المعنية بالاستدعاء واسترداد ثمنها حتى وإن تم الشروع في استهلاكها.