الجزائر - أكد الخبير في الإقتصاد الصحي الأستاذ العربي العمري يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن العائلات الجزائرية تساهم بنسبة 25 بالمائة في تكاليف العلاج, داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في نظام تمويل قطاع الصحة الحالي.

وأوضح ذات المتحدث على هامش الملتقى الدولي الثاني للشؤون القانونية والإقتصاد الصيدلاني أن مساهمة المواطن بنسبة 25 بالمائة في التكاليف الصحية و هي نسبة تقارب مساهمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (5ر21 بالمائة) في حين تبقى البقية على كاهل الدولة, مؤكدا بأن هذه النسبة (25 بالمائة) ترهق كاهل المواطن مما يتعين إعادة النظر في نظام التمويل الحالي للقطاع.

وأرجع الأستاذ العمري من كلية الإقتصاد والتجارة والتسيير بجامعة الجزائر 3 ارتفاع تكاليف العلاج لدى المواطن الجزائري إلى نسبة 25 بالمائة إلى عدم "إعادة النظر في تسعيرة قائمة الأدوية والأعمال الطبية" المعوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتي تعود إلى سنوات التسعينيات في الوقت الذي شهد فيه المجتمع تحولات إقتصادية و إجتماعية وثقافية واسعة.

وقد أدت هذه الوضعية -حسبه- إلى ظهور طبقتين اجتماعيتين الأولى ليست لديها إمكانيات وتكتفي بالعلاج داخل الوطن مهما كانت نوعيته والطبقة الثانية ميسورة الحال تفضل العلاج بالدول المجاورة أو الدول الغربية, مشددا على ضرورة توزيع عادل في العلاج لجميع المواطنين.

وللخروج من هذه الوضعية اقترح ذات الخبير ضرورة تطبيق نظام التعاقد بين المؤسسات الإستشفائية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووزارة التضامن الوطني مؤكدا بأن هذا النظام قد "اثبت نجاعته" بالدول التي طبقته على غرار فرنسا وكندا وساهم في ضمان عدالة وتغطية شاملة في العلاج.

يذكر أن نظام التعاقد نص عليه قانون المالية لسنة 1993 ولم يطبق حتى اليومي حيث دعا الأستاذ العمري في هذا الإطار إلى ضرورة تطبيق هذا النظام قصد ترشيد النفقات وضمان تغطية صحية في المستوى المطلوب ما دامت كل الميكانزمات المرتبطة بذلك قد تم وضعها منذ عدة سنوات.

للإشارة فقد شارك في الملتقى الدولي الثاني للشؤون القانونية والإقتصاد الصيدلاني خبراء من أروربا وتونس والمغرب حيث تم خلاله عرض عدة مواضيع ترتبط بتمويل أنظمة القطاع الصحي والقوانين المتعلقة بالأدوية المبتكرة بالإضافة إلى عرض بعض التجارب الجهوية وبرتوكولات العلاج ومسار المريض.