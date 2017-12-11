نحو تهيئة السدود لتحويلها إلى فضاءات لممارسة النشاطات الترفيهية

الجزائر- تعتزم وزارة الموارد المائية على تهيئة السدود لتحويلها إلى أماكن سياحية و ترفيهية و لممارسة الرياضة المائية من أجل استغلال أفضل للثروة المائية.

و في تدخل له اليوم الأحد بالجزائر العاصمة خلال يوم دراسي حول تطوير النشاطات الترفيهية على مستوى الحواجز المائية السطحية و البحيرات أوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب أن السدود و البحيرات تشكل فرص ممتازة للراحة و السباحة و الصيد و الرياضات المائية و كذا الاستجمام الحموي خاصة المنشآت المائية المنجزة بالقرب من المنابع الحموية.

و نظم هذا اليوم الدراسي بحضور وزير السياحة و الصناعة التقليدية, حسان مرموري, إلى جانب ممثلين عن وزارتي الشباب و الرياضة و البيئة و الطاقات المتجددة و كذا خبراء فرنسيين و إسبانيين و برتغاليين.

و ثمن السيد مرموري هذه المبادرة الرامية إلى ترقية النشاطات الترفيهية و إلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات السياحية.

و أشار السيد نسيب في تدخله إلى العجز المسجل في فضاءات التسلية و الترفيه على مستوى سدود البلاد, مشددا أن تطوير النشاطات الترفيهية و الرياضية على مستوى أو في محيط هذه المنشئات من خلال ضمان إطار مريح و آمن من شأنه أن يساهم في التقليل من حصيلة الوفيات المسجلة سنويا على مستوى هذه المنشئات المائية.

و في هذا الصدد, ذكر الوزير بأن الإطار التنظيمي المسير لهذا النوع من النشاطات موجود منذ 2011 بموجب المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح الامتياز قصد استغلال الحواجز المائية السطحية و البحيرات لإقامة هياكل بهدف تطوير النشاطات الترفيهية و الرياضة المائية.

و قال السيد نسيب "تمنح معظم سدودنا و بحيراتنا فرص ممتازة للترفيه و السباحة و الصيد و ممارسة الرياضات المائية و كذا الاستجمام الحموي بالنسبة للمنشآت المنجزة بالقرب من المنابع. كما يجب علينا أن نستفيد من التجارب الناجحة عبر العالم لكي تكون سدودنا مستغلة وذات مردودية اجتماعيا من أجل راحة السكان و التطور السياحي المحلي و بعث المناطق الريفية و تأمين محيط الممتلكات العمومية في مجال الموارد المائية".

و لهذا الغرض, أوضح الوزير أنه في البداية تم تحديد ثلاث سدود لمباشرة عملية نموذجية تتمثل في سدود بوقردان (تيبازة) و بني هارون (ميلة) و تاقصبت (تيزي وزو).

و لكن بعد دراسة أعدتها دائرته الوزارية, تقرر في النهاية توسيع العملية لـلسدود الأخرى ال37 التي تستجيب للشروط الضرورية.

غير أن الدولة يضيف الوزير ليست هي التي ستستثمر في تهيئة هذه الفضاءات, مضيفا أن دورها يكمن في قبض حقوق الامتياز علما أن الاستثمارات ذات الصلة ستنجز في إطار نظام الامتياز.

و على هذا الأساس تم تنصيب اليوم الأحد لجنة تقنية متعددة القطاعات مكلفة بدراسة مشاريع الامتياز لتطوير النشاطات الترفيهية على مستوى الحواجز المائية.

و على هامش اللقاء, أكد الوزير في تصريح للصحافة بخصوص ظاهرة إزالة أوحال السدود أنه توجد عمليات في هذا الموضوع غير أنها غير معممة, مضيفا أنه تم تسطير برنامج لسنة 2018 بهدف نزع أوحال عشرة سدود. كما كشف الوزير عن تسليم أول جرافة جزائرية لنزع الأوحال نهاية مارس 2018.

و بخصوص نسبة امتلاء السدود, أكد الوزير أنها بلغت حاليا 52 %.