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تسيير السدود: إطلاق تطبيق عبر الانترنت "سدود الجزائر" 

  أدرج يـوم : الأحد, 10 كانون1/ديسمبر 2017 19:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 259 مرات
تسيير السدود: إطلاق تطبيق عبر الانترنت &quot;سدود الجزائر&quot; 

الجزائر - أطلقت اليوم الأحد الوكالة الوطنية للسدود  والتحويلات تطبيقا عبر الانترنت موجه لتسيير السدودي وذلك بحضور وزير الموارد  المائية حسين نسيب.

ويسمح هذا التطبيق الذي أطلق عليه تسمية "سدود الجزائر" بالاستفادة من محتوى  واسع يتضمن معلومات جغرافيةي انطلاقا من معطيات معلوماتية خرائطية مثل غوغل  إيرثي والاطلاع لاسيما على البيانات الجغرافية للسدود عبر التراب الوطني  وتحديد مواقعها.

ويعد التطبيق أيضا أداة ملاحظة وإطلاعي على المستوى الوطنيي لتطور منسوب  المياه بالسدود (المخزونات اليوميةي الإمدادات المسجلةي نسبة التبخر..)   والتسيير الآني للمعلومات المتعلقة بالموارد المائية للسدود.

 

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كما يسمح بمتابعة مشاريع إنجاز السدود والتحويلات المائية وكذا متابعة جودة  الماء الخام في مختلف السدود المستغلة.

ويشمل التطبيق نموذجا لتوقعات أحوال الطقس يسمح بالتنبؤ بالإمدادات المحتملة  بالماء والتي يمكن تسجيلها على مستوى السدود.

وأوضح السيد نسيب أن إطلاق هذا التطبيق يندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية  لرقمنة كل القطاعات بما فيها الموارد المائية من أجل تسيير مدمج وفعال.

 

يذكر أن الاستثمارات في قطاع الموارد المائية سمحت منذ عام 2000 برفع القدرات الوطنية لتعبئة المياه من خلال إنشاء 32 سدا جديدا و 44 سدا مدمجا جديدا و 5  تحويلات و 11 محطة تحلية لمياه البحر و 152 محطة لمعالجة المياه المستعملة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تسيير السدود: إطلاق تطبيق عبر الانترنت "سدود الجزائر" 
  أدرج يـوم : الأحد, 10 كانون1/ديسمبر 2017 19:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 259 مرة   شارك

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