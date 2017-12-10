محادثات حول تسويق غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المميع  بمصر

وجرى اللقاء على هامش انعقاد الاجتماع ال99 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور.
وتمحورت المحادثات حول بعث مشاريع تسويق غاز البترول المميع لفائدة مصر قصد بلوغ حجم صادرات ب500 ألف طن سنويا، وكذا إمداد مصر بالغاز الطبيعي المميع وفقا لاحتياجات البلاد وطلبياتها، حسب البيان.
كما تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون بين الجزائر ومصر وفرص الاستثمار في مجال المحروقات.
وفضلا عن هذا اللقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، جرت محادثات بحضور السيد قيطوني بين الرئيس المدير العام لسوناطراك ونظيره في الشركة النفطية الكويتية حول فرص الأعمال بين الطرفين وبالأخص في مجال التكرير والبتروكيمياء.