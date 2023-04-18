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احتياطيات الصرف الجزائرية تقدر ب100 مليار دولار في نوفمبر  

  أدرج يـوم : الأحد, 10 كانون1/ديسمبر 2017 15:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرات
احتياطيات الصرف الجزائرية تقدر ب100 مليار دولار في نوفمبر  

الجزائر - بلغت احتياطيات الصرف الجزائرية 100 مليار دولار في نوفمبر 2017ي حسبما أفاد به اليوم الأحد لوأج وزير المالية عبد  الرحمان راوية على هامش عرضه لمشروع قانون المالية 2018 بمجلس الأمة.   

يذكر أن الوزير أوضح مؤخرا أن الاحتياطيات الجزائرية وصلت إلى 102,4 مليار  دولار بنهاية سبتمبر 2017.

وفي أكتوبر الماضي،  توقع السيد راوية أن تتراجع احتياطيات الصرف إلى 97 مليار  بنهاية ديسمبر 2017.

 إقرأ أيضا: ولاية الجزائر: راوية يقدم مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة

ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية، فإن الاحتياطيات ستواصل هبوطها لتبلغ 85,2  مليار دولار بنهاية 2018 (ما يغطي 18,8 شهرا من الواردات) ثم إلى 79,7 مليار  دولار في 2019 (ما يغطي 18,4 شهرا من الواردات) قبل ان تصل في 2020 إلى 76,2  مليار دولار (17,8 شهرا من الواردات).

 

وكانت احتياطيات الصرف الجزائرية تقدر في نهاية ديسمبر 2016 ب114,1 مليار  دولار مقابل 144,1 مليار دولار في نهاية 2015.

كلـمات مفتـاحيــة :
احتياطيات الصرف الجزائرية تقدر ب100 مليار دولار في نوفمبر  
  أدرج يـوم : الأحد, 10 كانون1/ديسمبر 2017 15:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 88 مرة   شارك

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