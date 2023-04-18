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راوية يقدم مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 كانون1/ديسمبر 2017 13:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 106 مرات
راوية يقدم مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة
صورة وأج

الجزائر - قدم وزير المالية السيد عبد الرحمن راوية- يوم  الأحد-  مشروع قانون المالية 2018  امام مجلس الامة خلال جلسة علنية  تحت  رئاسة رئيس هذه الهيئة البرلمانية السيد عبد القادر بن صالح .

ويتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من الإجراءات التشريعية والجبائية التي  تهدف إلى ترقية الاستثمار المنتج و الرفع من إيرادات الميزانية مع مبدأ  المحافظة على التضامن الوطني.

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فيما يخص الميزانية  يترقب مشروع قانون المالية 2018  نفقات إجمالية تقدر  8.628 مليار دينار تتشكل من 31ر4.043 مليار دينار كنفقات التجهيز و 46ر4.584  مليار دينار للتسيير.

 

اما  بخصوص إيرادات الميزانية  فتبلغ 6.496 58 مليار دينار (مقابل 5.635 5  مليار دينار سنة 2017 ) و تتشكل من 3.688 68 مليار دينار من الموارد العادية  (مقابل 3.435 4 مليار دينار)  و  2.807 91 مليار دينار من الجباية البترولية   (مقابل 1ر2.200   مليار دينار).

كلـمات مفتـاحيــة :
راوية يقدم مشروع قانون المالية 2018 أمام مجلس الأمة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 كانون1/ديسمبر 2017 13:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 106 مرة   شارك

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