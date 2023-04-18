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زعلان : رصد أكثر من 9 الاف مليار دينار لقطاع  الأشغال العمومية و النقل منذ  1999

  أدرج يـوم : السبت, 09 كانون1/ديسمبر 2017 15:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 155 مرات
زعلان : رصد أكثر من 9 الاف مليار دينار لقطاع  الأشغال العمومية و النقل منذ  1999

الجزائر - بلغ المبلغ الاجمالي الذي تم رصده من طرف الدولة  لقطاع الأشغال العمومية و النقل منذ 1999 الى غاية اليوم أكثر من 9.000 مليار  دينار (ما يعادل قرابة 90 مليار دولار ) حسب ما أعلن عنه يوم السبت وزير  الاشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان.

و أوضح  الوزير خلال الطبعة الثانية للملتقى الدولي حول نقل و شحن البضائع  انه تم تخصيص الغلاف المالي المذكور من خلال مختلف برامج اعادة بعث النمو و  التي تم اقرارها  منذ سنة 1999  مضيفا  أن هذه الموارد المالية سمحت أساسا  بإنجاز الطريق السيار شرق -غرب و الذي يبلغ طوله 1.216 كلم  بما في ذلك الشطر  الاخير الذي يربط بين الطارف  مع الحدود الجزائرية - التونسية و الذي تم اطلاقه مؤخرا.

 

   

و أضاف السيد زعلان أنه تم تخصيص الغلاف المالي لا نجاز سبعة (7) منافذ و  التي تربط بين الموانئ  الرئيسية للبلاد بالطريق السيار شرق-غرب و كذا انجاز  الالاف من الكيلومترات للطرقات  و بعض المنشآت  الفنية ياضافة الى صيانة  الطرقات عبر عمليات عصرنة و الحفاظ على الالاف من الكيلومترات من شبكة  الطرقات.

و في ذات السياق ذكر الوزير  أن مشاريع اخرى معنية  بهذه التمويلات على  غرار دعم  شبكة الطرقات على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا  و كذا اشغال  احاطة المدن الكبرى بشبكة الطرقات  و انجاز برنامج واسع للأنفاق و المنشآت  الفنية و المحولات  من اجل التخفيف من حدة الاكتظاظ على مستوى المراكز الحضرية  الكبرى .

 

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و في تفصيله أكثر لحصيلة  تمتد لقرابة 20 سنة ذكر المسؤول الاول على قطاع  الاشغال العمومية و النقل  برامج المنشآت الخاصة بالطرقات و المطارات لدعم   تامين الحدود البرية الجنوبية للبلاد فضلا عن البرنامج  الذي هو قيد الانجاز و  المتعلق بإنجاز شبكة بطول 2.300  كلم من السكك الحديدية و صيانة و تطوير  الشبكة الحالية  للسكة الحديدية  و التي يبلغ طولها 4 الاف كلم.

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زعلان : رصد أكثر من 9 الاف مليار دينار لقطاع  الأشغال العمومية و النقل منذ  1999
  أدرج يـوم : السبت, 09 كانون1/ديسمبر 2017 15:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 155 مرة   شارك

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