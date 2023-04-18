زعلان : رصد أكثر من 9 الاف مليار دينار لقطاع  الأشغال العمومية و النقل منذ  1999

الجزائر - بلغ المبلغ الاجمالي الذي تم رصده من طرف الدولة لقطاع الأشغال العمومية و النقل منذ 1999 الى غاية اليوم أكثر من 9.000 مليار دينار (ما يعادل قرابة 90 مليار دولار ) حسب ما أعلن عنه يوم السبت وزير الاشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان.

و أوضح الوزير خلال الطبعة الثانية للملتقى الدولي حول نقل و شحن البضائع انه تم تخصيص الغلاف المالي المذكور من خلال مختلف برامج اعادة بعث النمو و التي تم اقرارها منذ سنة 1999 مضيفا أن هذه الموارد المالية سمحت أساسا بإنجاز الطريق السيار شرق -غرب و الذي يبلغ طوله 1.216 كلم بما في ذلك الشطر الاخير الذي يربط بين الطارف مع الحدود الجزائرية - التونسية و الذي تم اطلاقه مؤخرا.

و أضاف السيد زعلان أنه تم تخصيص الغلاف المالي لا نجاز سبعة (7) منافذ و التي تربط بين الموانئ الرئيسية للبلاد بالطريق السيار شرق-غرب و كذا انجاز الالاف من الكيلومترات للطرقات و بعض المنشآت الفنية ياضافة الى صيانة الطرقات عبر عمليات عصرنة و الحفاظ على الالاف من الكيلومترات من شبكة الطرقات.

و في ذات السياق ذكر الوزير أن مشاريع اخرى معنية بهذه التمويلات على غرار دعم شبكة الطرقات على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا و كذا اشغال احاطة المدن الكبرى بشبكة الطرقات و انجاز برنامج واسع للأنفاق و المنشآت الفنية و المحولات من اجل التخفيف من حدة الاكتظاظ على مستوى المراكز الحضرية الكبرى .

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و في تفصيله أكثر لحصيلة تمتد لقرابة 20 سنة ذكر المسؤول الاول على قطاع الاشغال العمومية و النقل برامج المنشآت الخاصة بالطرقات و المطارات لدعم تامين الحدود البرية الجنوبية للبلاد فضلا عن البرنامج الذي هو قيد الانجاز و المتعلق بإنجاز شبكة بطول 2.300 كلم من السكك الحديدية و صيانة و تطوير الشبكة الحالية للسكة الحديدية و التي يبلغ طولها 4 الاف كلم.