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انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الرمادي الثلاثاء المقبل من ميناء ارزيو( بن مرادي) 

  أدرج يـوم : السبت, 09 كانون1/ديسمبر 2017 13:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 54 مرات

الجزائر - أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي  اليوم السبت عن انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الثلاثاء المقبل من ميناء ارزيو .

وأوضح الوزير خلال الطبعة الثانية من الملتقى الدولي حول نقل البضائع أن العملية تتعلق  بتصدير الاسمنت الرمادي من ميناء ارزيو (ولاية وهران) باتجاه  دولة غامبيا، دون إعطاء تفاصيل حول الكمية التي سيتم تصديرها و كذلك المؤسسة  المصدرة.

وبالمقابل، أعلنت مؤسسة لافارج هولسيم الجزائر اليوم في بيان لها أنها ستحقق  أول عملية  تصدير للإسمنت الرمادي يوم الثلاثاء المقبل  و ذلك من ميناء ارزيو  نحو بلد من افريقيا الغربية.

وأوضحت ذات الشركة أن عملية التصدير ستشمل 16 الف طن من الاسمنت الرمادي والمصنوع من قبل مصنعها المتواجد بمنطقة  "عقاز" ( ولاية معسكر).

 

وأضافت أن هذه العملية تؤكد "التزام فرع لافارج هولسيم الجزائر من اجل تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة تنويع مداخيل الجزائر خارج المحروقات".

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انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت الرمادي الثلاثاء المقبل من ميناء ارزيو( بن مرادي) 
  أدرج يـوم : السبت, 09 كانون1/ديسمبر 2017 13:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 54 مرة   شارك

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