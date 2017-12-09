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الجوية الجزائرية:  تسجيل اضطرابات بسبب التحول نحو  نظام الحجز الجديد " أماديوس" 

  أدرج يـوم : السبت, 09 كانون1/ديسمبر 2017 12:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرات
الجوية الجزائرية:  تسجيل اضطرابات بسبب التحول نحو  نظام الحجز الجديد &quot; أماديوس&quot; 

الجزائر - أعلنت الجوية الجزائرية عن تسجيل اضطرابات على مستوى أنظمة الحجز وتسجيل الركاب  وذلك بسبب التحول نحو نظام الحجز الجديد"  "أ ماديوس"، حسبما افاد به بيان للشركة الوطنية للطيران. 

وسييتم تفعيل التحول من النظام الحالي للحجز الى نظام "اماديوس" في العاشر (10) من شهر ديسمبر الجاري ي يوضح البيان. 

وسيتم تسجيل اضطرابات خلال الايام الاولى من التحول للنظام  الجديد الخاص بالحجز وتسجيل الركابي يضيف ذات المصدر. 

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وأوضحت المؤسسة العمومية أن استعمال هذا النظام  يمثل تحولا استراتيجيا  ويؤكد حرص الجوية الجزائرية على تقديم  خدمات أفضل لزبائنها من خلال استعمال وسائل تكنولوجية جد حديثة.

للتذكير، كانت الجوية الجزائرية قد أبرمت اتفاقا مع المجمع الدولي  "اماديوس اي تي" و المختص في أنظمة الحجز و البيع و خدمات السفر.

ويسمح هذا النظام الذي أطلق عليه اسم " النظام الخدماتي للمسافر"  بتسيير آلي او اتوماتيكي لحجز و إصدار التذاكر و التسجيل و الدفع عبر الأنترنت  وخدمة الواب و كذا برنامج الوفاء للجوية الجزائرية. 

ومن جهة أخرى، يسمح هذا النظام الجديد للحجز بتعاون اكثر بين الجوية الجزائرية و الوسطاء المعتمدين و وكالات السفر و ذلك من خلال استعمال نفس أرضية حجز التذاكر و بيع منتجات السفر.  

كلـمات مفتـاحيــة :
الجوية الجزائرية:  تسجيل اضطرابات بسبب التحول نحو  نظام الحجز الجديد " أماديوس" 
  أدرج يـوم : السبت, 09 كانون1/ديسمبر 2017 12:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرة   شارك

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