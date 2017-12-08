"لا زالت لدينا نقائص لكن الجزائر تحقق تقدما كبيرا"

باريس- أكد الوزير الأول احمد أويحيى يوم الخميس أمام أعضاء الجالية الوطنية انه لا تزال هناك "نقائص" في مجال التنمية، مشيرا إلى أن الجزائر "قد حققت تقدما" في هذا المجال.

و أوضح السيد أويحيى في كلمة ألقاها بمقر سفارة الجزائر بفرنسا انه "لا زالت لدينا نقائص على المستوى التنموي، لكن الجزائر حققت تقدما كبيرا سيما خلال السنوات ال18 من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

و في مجال التقدم أشار الوزير الأول إلى أن 11 مليون شابا من الذكور و الإناث أي أكثر من ربع السكان "يتوجهون كل صباح إلى المدرسة و المتوسطة و مركز التكوين المهني أو الجامعة"، مضيفا أن تمدرس الذكور و الإناث قد بلغ 97 % و تشكل فئة البنات الغالبية في الجامعات التي تعد حوالي مليوني طالبا.

أما فيما يتعلق بقطاع السكن، فقد أعلن الوزير الأول أمام الحضور المتكون من إطارات و أطباء و فنانين و رؤساء مؤسسات و أساتذة و باحثين أن أكثر من 4 ملايين مسكن قد وزعت منذ سنة 2000 مؤكدا أن سنة 2017 "ستنتهي بتسليم 300000 مسكن جديد و نفس العدد سيسلم في سنة 2019".

و بخصوص التشغيل أشار السيد أويحيى إلى أن الدولة قد تمكنت من تقليص نسبة البطالة إلى غاية 12 % حتى و أن بقيت -كما قال- "تفوق 20 % لدى الشباب، كما هو الأمر في أماكن أخرى بما فيها أوروبا".

أما على الصعيد الاقتصادي فقد اقر كذاك بان الجزائر تصدر "فقط" النفط و الغاز لكن ذلك لا يعني ان "اقتصادنا ليس متنوعا بعض الشيء".

و أضاف أن "المحروقات لا تشكل إلا 30 % من الناتج الداخلي الخام في حين تمثل الفلاحة حوالي 14 % و الصناعة 5 % و الباقي تمثله الخدمات"، مؤكدا أن هذه الحصيلة "التي تعكس حقائق مؤكدة لا تعني انه لم يعد لدينا مشاكل اقتصادية و اجتماعية".

و تابع قوله ان بعض تلك المشاكل ناجمة عن "غياب التنظيم" فيما تعود مشاكل اخرى إلى "اسباب اكبر".

و ابرز ذلك بمثال نوعية العلاج المقدم في المستشفيات الجزائرية التي تستدعي حسب رأيه "التحسين" مضيفا ان ذلك ليس راجع "إلى غياب الهياكل أو الأطباء، و إنما يتعلق الأمر بتحسين التنظيم من اجل مزيد من الفعالية".

و أشار في هذا الخصوص إلى مثال الشباب "الحراقة" الذين "يعرضون حياتهم للخطر للالتحاق بأوروبا"، مضيفا أن هؤلاء الشباب "يغادرون بلادهم ليس لغياب العمل "لأننا نحتاج إلى اليد العاملة في الفلاحة و البناء و حتى في المصانع".

و أضاف الوزير الأول أن أولئك الشباب الذين يغادرون "يبحثون عن طريقة عيش تجلبهم إليها الأوهام و تدفعهم إليها بعض السلوكات".

للتذكير، أن السيد أويحيى يتواجد بباريس في إطار أشغال الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي توجت يوم الخميس بالتوقيع على احد عشر اتفاقا للتعاون.