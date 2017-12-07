فوج عمل لتقييم هيئات الضمان الإجتماعي

معسكر - شرع فوج عمل على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إجراء عملية تقييم واسعة لأجهزة الضمان الإجتماعي لإعداد رؤية حول كيفية تطويرها حسبما ذكر يوم الخميس بمعسكر وزير القطاع مراد زمالي.

وذكر السيد زمالي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب الجامعيين الحاملين لمشاريع استثمارية بجامعة معسكر بمناسبة زيارته الى الولاية أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير خدمات أجهزة الضمان الإجتماعي وتحسينها بهدف التكفل الأمثلبالمستفيدين من خدماتها والبالغ عددهم على المستوى الوطني 37 مليون مستفيد وتم في هذا الإطار تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة الوصية لإجراء تقييم عميق لعمل هذه الأجهزة وخدماتها بهدف إعداد رؤية تعتمد في عملية الإصلاح والتطوير".

وقد أشرف الوزير على افتتاح الفرع الجواري للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء لمعسكر والذي سيخصص لتوفير البدائل السمعية لحوالي 600 مصاب بضعف السمع على مستوى الولاية كانوا يقصدون ولايات مجاورة للحصول على خدمات الديوان حسب الشروحات المقدمة للوزير.

وأعلن مراد زمالي خلال إشرافه على افتتاح هذا الفرع الجواري أنه "سيتم تكوين أطباء عامين في مجال السمعيات بالتعاون مع أطباء مختصين وأساتذة في مجال الإلكترونيك لتأطير هذه الفروع الجديد".

وأضاف المسؤول أن "اللجوء إلى فتح فروع جوارية للديّوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها جاء نتيجة ارتفاع عدد حالات المصابين بضعف السمع على المستوى الوطني و بهدف التّكفل الأمثل بهذه الفئة من حيث الاستقبال الحسن وتقديم خدمات بالسرعة التي تستجيب للوضع الصحي للمريض".

ويتضمن برنامج عمل الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها -حسب تأكيد الوزير- "فتح مراكز وفروع جديدة قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018 على مستوى كل الولايات و الولايات المنتدبة و البداية بالولايات الجنوبية مثل أدرار و تمنراست و بشار و إليزي إضافة إلى تندوف و غرداية".

ويتوفر الديّوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية و لواحقها حاليا على 5 مراكز جوارية للمساعدات السمعية. وتمكنت هياكل الديوان خلال الاشهر العشرة الأولى من السنة الجارية من توفير 9.388 بديل سمعي تمثل 89 بالمائة من عدد الطلبات البالغة 10.548 طلب.

كما عاين وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي عدة مشاريع شبانية أنشأت بمساعدة أجهزة دعم التشغيل المختلفة كما دشن المقر الجديد للوكالة الولائية للتشغيل بمعسكر ومقر للفرع الجديد للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمدينة تيغنيف فضلا عن زيارته مركز التخليص التابع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنفس المدينة.

وزار السيد زمالي معرض المؤسسات المصغرة المقام بالمكتبة المركزية لجامعة معسكر وأشرف بنفس المكان على توزيع بطاقات شفاء على مجموعة من الطلبة الجامعيين.

ومن جهته أعلن والي معسكر محمد لبقى خلال هذه الزيارة عن تخصيص مصالحه لمنطقة نشاطات بمساحة 12 هكتار ببلدية بوهني للشباب الحاملين لمشاريع دون غيرهم و تخصيص 60 قطعة أرض لنفس الفئة بمناطق النشاطات لبلديات سيدس قادة و واد تاغية و واد الأبطال و المحمدية.