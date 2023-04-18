تسجيل أزيد من 2200 مخالفة تجارية بالعاصمة خلال شهر نوفمبر المنصرم

الجزائر- سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر نوفمبر المنصرم أزيد من 2200 مخالفة تجارية فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع خلال نفس الفترة بالعاصمة أزيد من 1.8 مليار دج ، حسبما جاء في الموقع الالكتروني الرسمي للمديرية.

و حسب ذات المصدر فقد شملت الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجـارة لولاية الجزائر خلال شهر نوفمبر المنصرم 18975 تدخل ، تم على إثره ضبط 2217 مخالفة ، فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الفضاءات والأسواق و المحلات التجارية بالعاصمة 1.8 مليار دج.

و تم خلال نفس الفترة تسجيل مخالفات تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية بلغت قيمتها 155.280 دج يما فاقت قيمة السلع المحجوزة 4 ملايين دج .

و حسب ذات الحصيلة فق بلغ عدد اقتراحات الغلق للمحلات التجارية 88 اقتراحا 80 منها لأسباب تخص الممارسات التجارية (ممارسة تجارية غير شرعية ) و البقية في إطار قمع الغش، و تخص مخالفات الخطر الغذائي و امن المنتوجات .

أما عدد المحاضر التي تم رفعها فقد فاقت 1770 محضر 732 منها كانت لعدم التزام التجار بإعلام الزبائن و المستهلكين بأسعار السلع المعروضة للبيع، فيما جاء 522 محضر لعرض التجار سلعا تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك متبوعة ب 375 محضر لممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية. كما تم ضبط 32 محضر بسبب تجاوزات تخص عدم احترام الأسعار و التعريفات المقننة.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر عبر موقعها الالكتروني عن تاريخ بدء موسم التخفيضات الشتوية الخاص ببداية سنة 2018 ، و التي ستنطلق في 18 جانفي المقبل إلى غاية 28 فبراير من السنة المقبلة ، فيما تم تحديد بداية فترة التخفيضات الصيفية بتاريخ 21 جويلية إلى غاية 31 اوت من سنة 2018 .

و أشارت المديرية إلى أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة.

كما وجهت ذات المصالح دعوة لجميع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة البيع بالتخفيض حتى يقوموا بإيداع ملفات طلباتهم على مستوى المديرية للاستفادة من هذا الإجراء.