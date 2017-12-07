انطلاق بباريس أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى

وأجرى رئيسا حكومتي البلدين محادثات قبيل انطلاق الأشغال لتتوسع فيما بعد إلى أعضاء الوفدين.
إقرأ أيضا: اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى: توقيع عدة اتفاقات الخميس بباريس
كما كان لأعضاء الحكومة المرافقين للسيد أويحيي في هذه المهمة قبل انطلاق الأشغال لقاءات ثنائية مع نظرائهم الفرنسيين لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على حوالي عشرة اتفاقيات في المجال الصناعي و الثقافي و التعليم العالي والتكوين المهني والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيحدد أعضاء الوفدين خلال اللقاء الوثيقة الإطار الجديدة للشراكة الخاصة بسنوات 2018-2022 علما أن الأخيرة (2013-2017) التي هي على وشك الانتهاء قد حددت المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة والحكامة الرشيدة و عصرنة القطاع العمومي ودعم التعاون اللامركزي.