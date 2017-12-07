القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انطلاق بباريس أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى

  أدرج يـوم : الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 13:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 212 مرات
انطلاق بباريس أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى

باريس - انطلقت اليوم الخميس بباريس أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى تحت رئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيي، ونظيره الفرنسي، إيدوارد فيليب.

وأجرى رئيسا حكومتي البلدين محادثات قبيل انطلاق الأشغال لتتوسع فيما بعد إلى أعضاء الوفدين.

 إقرأ أيضا: اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى: توقيع عدة  اتفاقات الخميس بباريس

 

كما كان لأعضاء الحكومة المرافقين للسيد أويحيي في هذه المهمة قبل انطلاق الأشغال لقاءات ثنائية مع نظرائهم الفرنسيين لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على حوالي عشرة اتفاقيات في المجال الصناعي و الثقافي و التعليم العالي والتكوين المهني والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

وسيحدد أعضاء الوفدين خلال اللقاء الوثيقة الإطار الجديدة للشراكة الخاصة بسنوات 2018-2022 علما أن الأخيرة (2013-2017) التي هي على وشك الانتهاء قد حددت المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة والحكامة الرشيدة و عصرنة القطاع العمومي ودعم التعاون اللامركزي. 

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق بباريس أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى
  أدرج يـوم : الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 13:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 212 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود