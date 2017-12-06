اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى: توقيع عدة  اتفاقات الخميس بباريس

باريس - توقع الجزائر و فرنسا يوم الخميس بباريس بمناسبة انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى على عدة اتفاقيات في اشارة "قوية" لنوعية العلاقات الثنائية, حسبما علم من مصادر قريبة من الملف.

و سيرأس هذه الدورة التي تدوم يوما واحدا الوزير الاول الفرنسي, ادوارد فيليب مناصفة مع الوزير الأول الجزائري, أحمد أويحيى الذي سيكون مرفوقا بوفد وزاري هام.

ويذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى هي اطار تم وضعه في سياق اعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا الذي وقعه سنة 2012 كل من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي آنذاك, فرانسوا هولاند عقب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير الى الجزائر.

ويسبق دورة اللجنة , أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) التي انعقدت يوم 13 نوفمبر المنصرم بالجزائر والتي توجت بالتوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة و تعاون اقتصاديين.

و بباريس يعتبر انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بعد 24 ساعة من زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها الرئيس ايمانويل ماكرون "رمزا قويا" تبرز نوعية العلاقات بين فرنسا و الجزائر المطلوب تعميقها " أكثر" و تدعيمها من خلال تعاون "مكثف" يمس العديد من القطاعات.

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و ينتظر أن يحدد أعضاء الوفدين الوثيقة الاطار الجديدة للشراكة الخاصة بسنوات 2018-2022 علما أن الأخيرة (2013-2017) على وشك الانتهاء.

و قد حددت تلك الوثيقة التي وقعت خلال زيارة الدولة التي قام بها فرانسوا هولاند في ديسمبر 2012 المحاور الكبرى للتعاون مثل تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة و الحكامة الرشيدة و عصرنة القطاع العمومي و دعم التعاون اللامركزي.

و حسب عناصر المعلومات الأولية, فان أشغال اللجنة ستتوج بالتوقيع على حوالي عشرة اتفاقات في المجال الاقتصادي و الصيدلاني و الجامعي و المهني و الثقافي.

كما ستشكل الاطار من أجل برمجة مشاريع تعاون أخرى وهي مدرجة في جدول أعمال زيارة الدولة المقبلة لرئيس ماكرون الى الجزائر و التي من المحتمل أن تكون, حسب نفس المصادر, خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 .

و كان الاليزيه قد أشار الاثنين الماضي الى أن زيارة ايمانويل ماكرون الى الجزائر يوم الأربعاء ستكون متبوعة بزيارة دولة أخرى تتطلب تحضيرا بالنظر الى المكانة الهامة التي تحتلها الجزائر.

و حسب معطيات المركز الوطني للإعلام و الاحصاءات نشرت في أغسطس الماضي, فان الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الأشهر ال7 الأولى من سنة 2017 هم ايطاليا ب 5ر3 مليار دولار (9ر16 بالمئة من الصادرات الشاملة للجزائر) متبوعة بفرنسا ب 60ر2 مليار دولار (55ر12 بالمئة) و اسبانيا ب 32ر2 مليار دولار (23ر11 بالمئة) و الولايات المتحدة ب 09ر2 مليار دولار (11ر10 بالمئة) و أخيرا البرازيل ب 39ر1 مليار دولار (74ر6 بالمئة).

و بالنسبة لأهم مموني الجزائر, تأتي الصين في المركز الأول ب 21ر5 مليار دولار (40ر19 بالمئة) متبوعة بفرنسا ب 35ر2 مليار دولار (77ر8 بالمئة) وايطاليا ب 98ر1 مليار دولار (37ر7 بالمئة) و ألمانيا ب 84ر1 مليار دولار (85ر6 بالمئة) و أخيرا اسبانيا ب 75ر1 مليار دولار ( 53ر6 بالمئة).