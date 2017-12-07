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ماكرون: "نشجع المقاولين الفرنسيين على الاستثمار في الجزائر" 

  أدرج يـوم : الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 09:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 157 مرات
ماكرون: &quot;نشجع المقاولين الفرنسيين على الاستثمار في الجزائر&quot; 

الجزائر - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم  الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه يشجع المقاولين الفرنسيين على الاستثمار في  الجزائر.

وخلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته للجزائر و ردا على سؤال حول التعاون الاقتصادي الفرنسي الجزائري, أكد الرئيس الفرنسي أنه "يشجع المؤسسات الفرنسية  على المجيء للاستثمار في الجزائر".

 إقرأ أيضا: الجزائر-فرنسا: إرادة مشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية (ماكرون)

و أبرز الرئيس الفرنسي الذي كانت له ظهر اليوم محادثات مع رئيس الجمهورية،  عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيتم "قريبا إنشاء" صندوق مشترك فرنسي-جزائري  للاستثمار سيكون محل دراسة خلال الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة  المستوى الجزائرية الفرنسية المقررة يوم غد الخميس بباريس برئاسة الوزيرين  الأولين احمد أويحيى و ادوارد فيليب. 

وبخصوص مشروع  بوجو الجزائر لصناعة السيارات, أكد الرئيس ماكرون أن الهدف هو  نفسه بالنسبة لرونو الذي ينشط بالجزائر.

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ماكرون: "نشجع المقاولين الفرنسيين على الاستثمار في الجزائر" 
  أدرج يـوم : الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 09:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 157 مرة   شارك

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