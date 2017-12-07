ماكرون: "نشجع المقاولين الفرنسيين على الاستثمار في الجزائر" 

الجزائر - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه يشجع المقاولين الفرنسيين على الاستثمار في الجزائر.

وخلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته للجزائر و ردا على سؤال حول التعاون الاقتصادي الفرنسي الجزائري, أكد الرئيس الفرنسي أنه "يشجع المؤسسات الفرنسية على المجيء للاستثمار في الجزائر".

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و أبرز الرئيس الفرنسي الذي كانت له ظهر اليوم محادثات مع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيتم "قريبا إنشاء" صندوق مشترك فرنسي-جزائري للاستثمار سيكون محل دراسة خلال الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية المقررة يوم غد الخميس بباريس برئاسة الوزيرين الأولين احمد أويحيى و ادوارد فيليب.

وبخصوص مشروع بوجو الجزائر لصناعة السيارات, أكد الرئيس ماكرون أن الهدف هو نفسه بالنسبة لرونو الذي ينشط بالجزائر.