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ارتفاع مداخيل الجباية البترولية خلال الأشهر السبعة الأولى لـ 2017 و انخفاض حاد لعجز الخزينة

  أدرج يـوم : الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 09:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 164 مرات
ارتفاع مداخيل الجباية البترولية خلال الأشهر السبعة الأولى لـ 2017 و انخفاض حاد لعجز الخزينة

الجزائر - شهدت مداخيل الجباية البترولية المحققة خلال  السبعة الاشهر الاولى من 2017 ارتفاع نسبته 03ر25 بالمئة بالمقارنة بنفس  الفترة لسنة 2016 في حين سجل  عجز الخزينة تراجع بأكثر من 65 بالمئة، حسبما  علمت واج من وزارة المالية.

وارتفعت مداخيل الجباية البترولية المحصلة  ما بين يناير  و نهاية يوليو  2017  الى 05ر 275ر1 مليار دينار مقابل 1.019,8 مليار في نقس الفترة من سنة  2016.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع اسعار البترول مع العلم بأن قانون المالية  لعام 2017 تم ضبطه على  اساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود  50 دولار في حين  انه ما بين يناير  و نهاية أكتوبر 2017  بلغ متوسط ??سعر برميل النفط  51.7  دولار مقابل 43.5 دولار خلال نفس الفترة عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2017 توقع  جباية  نفطية بقيمة 2.200  مليار دينار  خلال السنة ,و بالتالي فإن نسبة تحقيق هذا الرقم بلغت حتى  نهاية  يوليو  58 بالمائة..

 

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أما بخصوص الموارد العادية لقد عرقت ارتفاع كبير بنسبة 71 بالمئة حيث بلغت 1ر  752ر 2 مليار دينار حتى نهاية يوليو  2017 مقابل 75ر606ر1 مليار دينار في  الاشهر السبعة الاولى من 2016.

وتفصيلا، فإن الموارد العادية المسجلة فعليا فهي تتألف من عائدات الجباية  العادية بمبلغ 6ر 1.608مليار دينار سجلت خلال 7 الأشهر الأولى من عام 2017  (مقابل 1.503ي31 مليار دينار جزائري خلال نفس الفترة من  2016) و كذا مداخيل   عادية بـ 44ر159 مليار دينار   (مقابل 42ر100 مليار دينار) ومداخيل الهبات   ب 12 مليون دينار (مقابل 22 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2016)  و كذلك   مداخيل خاصة  بلغت 05ر984  مليون دينار جزائري (مقابل 3 مليارات دينار ).

وبالتالي، فإن  المداخيل  الإجمالية للميزانية (الجباية  النفطية والموارد  العادية) المحققة فعليا بلغت 4.027.14 مليار دينار  بين يناير ونهاية يوليو  2017 مقابل 54ر2.626 مليار دينار في  نفس2016 الفترةي بزيادة تقدر بأكثر من 53  بالمائة .

 

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وتوقع قانون المالية 2017  مداخيل  الميزانية السنوية من 5ر5.635 مليار  دينار. وبالتالي فإن معدل الإنجاز هو 5ر71 بالمائة خلال الأشهر السبعة  الأولى. وفيما يتعلق بالنفقات الفعلية للميزانية بين يناير ونهاية يوليو  2017ي سجل  انخفاض طفيف ب  1بالمائة  مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وقد بلغت قيمة النفقات  77ر4.595 مليار دينار جزائري مقابل 54ر4.637 مليار  دينار، كما  انخفضت نفقات التجهيز إلى 33ر1.592 مليار دينار, مقابل 85ر1.775  مليار دينار  (-10.3بالمائة).

ومن ناحية أخرى، ارتفعت نفقات التسيير  إلى 44ر 3.003 مليار دينار  مقابل  7ر2.861 مليار دينار  (+ 5  بالمائة).

وتوقع قانون المالية 2017  نفقات الميزانية 2ر6.883 مليار دينار (منها نفقات  التسيير قدرها 8ر4.591 مليار ديناري ونفقات التجهيز  بـ 3ر2.291 مليار دينار  ). وبالتالي فإن معدل الانجاز المحقق  هو 67 بالمائة  حتى نهاية يوليو 2017.

أما فيما يتعلق بميزان الخزينة العمومية ي فإن عجزها انخفض بحدة  خلال  الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ عجز الخزينة  6ر734 مليار دينار  مقابل عجز قدره 53ر2.133  مليار دينار   خلال نفس الفترة من عام 2016ي بانخفاض بلغ 5ر65 بالمائة.

 

وتوقع قانون المالية 2017  ايضا   عجز الخزينة بـ 1.297 مليار دينار جزائري على مدار العام الجاري. 

كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع مداخيل الجباية البترولية خلال الأشهر السبعة الأولى لـ 2017 و انخفاض حاد لعجز الخزينة
  أدرج يـوم : الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 09:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 164 مرة   شارك

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