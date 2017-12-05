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راوية يستقبل نائب رئيس المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 كانون1/ديسمبر 2017 19:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرات

الجزائر-استقبل وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية  يوم الثلاثاء بالجزائر نائب رئيس المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني  السيد شان يوان حيث تطرق معه الى واقع علاقات التعاون بين البلدين و سبل دعمها  أكثر حسما علم في بيان للوزارة .

وقد أبرز الطرفان خلال هذا اللقاء مختلف أبعاد التعاون الثنائي الذي وصف بـ "  المثمر" مؤكدين أنه سجل "وثبة " و تطور ملفت منذ سنوات عديدة و ذلك بفضل  الارادة السياسية لقيادة كلا البلدين اللتان سعتا نحو " شراكة كبرى و  استراتيجية " حسب ذات المصدر. وقد عبر السيد راوية للمسؤول الصيني عن تمسك  الجزائر القوي بتطوير علاقات التعاون مع الصين التي تضل الشريك الاقتصادي و التجاري الأول للجزائر.

كما اعرب السيد راوية عن استعداد الجزائر للعمل على دعم و تقوية علاقات  التعاون مع الصين و ذلك من خلال رفع حجم  استثمارات الشركات الصينية بالجزائر  موضحا أن هذه الأخيرة "قادرة على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني و ذلك  من خلال تكثيف استثماراتها و تنويعها في اطار شراكات في مختلف مجالات النشاط". 

من جهته استعرض السيد  يوان  تجربة بلاده في مجال التنمية الاقتصادية و  الاجتماعية  و كذا السياسات التي اعتمدتها لبلوغ النتائج المحققة . و بخصوص مشروع ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية ( شرشال) أكد الطرفان ارادتهما  في تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي الهام لاقتصاد كلا البلدين .

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راوية يستقبل نائب رئيس المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 كانون1/ديسمبر 2017 19:57     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرة   شارك

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