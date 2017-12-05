راوية يستقبل نائب رئيس المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني

الجزائر-استقبل وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء بالجزائر نائب رئيس المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني السيد شان يوان حيث تطرق معه الى واقع علاقات التعاون بين البلدين و سبل دعمها أكثر حسما علم في بيان للوزارة .

وقد أبرز الطرفان خلال هذا اللقاء مختلف أبعاد التعاون الثنائي الذي وصف بـ " المثمر" مؤكدين أنه سجل "وثبة " و تطور ملفت منذ سنوات عديدة و ذلك بفضل الارادة السياسية لقيادة كلا البلدين اللتان سعتا نحو " شراكة كبرى و استراتيجية " حسب ذات المصدر. وقد عبر السيد راوية للمسؤول الصيني عن تمسك الجزائر القوي بتطوير علاقات التعاون مع الصين التي تضل الشريك الاقتصادي و التجاري الأول للجزائر.

كما اعرب السيد راوية عن استعداد الجزائر للعمل على دعم و تقوية علاقات التعاون مع الصين و ذلك من خلال رفع حجم استثمارات الشركات الصينية بالجزائر موضحا أن هذه الأخيرة "قادرة على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني و ذلك من خلال تكثيف استثماراتها و تنويعها في اطار شراكات في مختلف مجالات النشاط".

من جهته استعرض السيد يوان تجربة بلاده في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و كذا السياسات التي اعتمدتها لبلوغ النتائج المحققة . و بخصوص مشروع ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية ( شرشال) أكد الطرفان ارادتهما في تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي الهام لاقتصاد كلا البلدين .