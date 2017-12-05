الجزائر- ألمانيا : التوقيع على مذكرة تعاون بين مجمع سوناطراك و شركة دويتش أردويل

وقد تم توقيع هذه المذكرة من طرف نائب رئيس قسم الاستكشاف و الانتاج في مجمع سوناطراك السيد صالح مكموش و الرئيس المدير العام لشركة "دويتش اردويل" السيد ديرك وارزيشا .
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وحسب ذات المصدر فان مذكرة التعاون تؤكد مجددا إرادة مجمع سوناطراك لتعزيز سياسة الشراكة التي تبناها و تدخل في اطار توسيع و تعميق المشاورات التي اطلقتها مع مختلف الشركاء و ذلك بهدف دعم التعاون و تعزيز الشراكة .
وستسمح هذه المذكرة û يضيف البيان- لمجمع سوناطراك و شركة دويتش أردويل" لتمتين شراكتهما المستقبلية و ذلك من خلال البحث و استغلال فرص جديدة للشراكة و المساهمة سويا في استحداث مشاريع في مجال المحروقات .
وحسب ذات المصدر فان الاتفاق الموقع "يكشف العلاقات الجيدة التي تربط مجمع سوناطراك مع هذا الشريك الألماني".
للتذكير, فان المجمعين الشريكين يربطهما اتفاق لاستكشاف و استغلال المحروقات في حوض رقان-شمال .