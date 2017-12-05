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الجزائر- ألمانيا : التوقيع على مذكرة تعاون بين مجمع سوناطراك و شركة دويتش أردويل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 كانون1/ديسمبر 2017 19:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 154 مرات
الجزائر- ألمانيا : التوقيع على مذكرة تعاون بين مجمع سوناطراك و شركة دويتش أردويل

الجزائر- وقع مجمع سوناطراك يوم الثلاثاء بالجزائر مع الشركة الالمانية "دويتش أردويل" مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين حسبما جاء في بيان لمجمع سوناطراك.

وقد تم توقيع هذه المذكرة من طرف نائب رئيس قسم الاستكشاف و الانتاج في مجمع سوناطراك السيد صالح مكموش و الرئيس المدير العام لشركة "دويتش اردويل" السيد ديرك وارزيشا .

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وحسب ذات المصدر فان مذكرة التعاون تؤكد مجددا إرادة مجمع سوناطراك لتعزيز سياسة الشراكة التي تبناها و تدخل في اطار توسيع و تعميق المشاورات التي اطلقتها مع مختلف الشركاء و ذلك بهدف دعم التعاون و تعزيز الشراكة  .

وستسمح هذه المذكرة û يضيف البيان- لمجمع سوناطراك و شركة دويتش أردويل" لتمتين شراكتهما المستقبلية و ذلك من خلال البحث و استغلال فرص جديدة للشراكة و المساهمة سويا في استحداث مشاريع في مجال المحروقات .

وحسب ذات المصدر فان الاتفاق الموقع  "يكشف العلاقات الجيدة التي تربط مجمع سوناطراك مع هذا الشريك الألماني".

للتذكير, فان المجمعين الشريكين يربطهما  اتفاق لاستكشاف و استغلال المحروقات في حوض رقان-شمال .

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الجزائر- ألمانيا : التوقيع على مذكرة تعاون بين مجمع سوناطراك و شركة دويتش أردويل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 كانون1/ديسمبر 2017 19:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 154 مرة   شارك

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