التراجع المحسوس في هامش الربح أبرز انشغالات فئة الخبازين

الجزائر - أكد ممثلو فئة الخبازين بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء أن "التراجع المحسوس" في هامش الربح يعد من ابرز انشغالات فئة الخبازين بالرغم من دعم الدولة لمادة الفرينة كمادة أساسية في صناعة الخبز (2000 دج للقنطار الواحد) .

و أوضح السيد كمال تيتواح عضو الاتحادية الوطنية للخبازين و ممثل عن خبازي العاصمة في تصريح لواج على هامش اجتماع تشاوري مع ممثلي مديرية التجارة لولاية التجارة بمقر اللجنة الوطنية للتجار و الحرفيين ان فئة الخبازين تعاني حاليا من "تراجع محسوس في هامش الربح" بالرغم من دعم الدولة لمادة الفرينة كمادة اساسية في صناعة الخبز ( 2000 دج للقنطار الواحد) مرجعا الأمر للارتفاع المسجل في باقي مكونات صنع الخبز.

و قال السيد تيتواح ان بعض الخبازين بعدد من الولايات اضطروا للرفع من سعر الخبزة الواحدة ليصل الى 15 دج (بينما السعر المحدد قانونا ب 10 دج) لتحقيق فائدة قد تنقذ محلاتهم من الغلق ان استمر الوضع على ما هو عليه , مضيفا ان الاتحادية رغم ذلك لم "تقر اي زيادة في هذه التسعيرة و لم توافق عليها".

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و قال السيد تيتواح ان اجتماع ممثلي خبازي العاصمة مع مدير التجارة يوم أمس الاثنين و مع ممثليه المديرية اليوم جاء في سياق التشاور بين الطرفين من اجل رفع انشغالات الخبازين الى الجهة الوصية (وزارة التجارة) و التي تتمحور حول تراجع هامش الربح الذي يعاني منه الخبازون جراء الارتفاع المسجل في جميع مكونات الخبز الأخرى.

ومن جهته صرح ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر السيد دهار العياشي لواج أن اللقاء الذي جمع مسؤولي المديرية و على راسهم المدير بممثلي الخبازين بالعاصمة تمحور حول مختلف انشغالات هذه الفئة التي تطالب بتحسين أوضاعها المهنية .

وقال ان المديرية التزمت بتلبية مطالب الخبازين في حدود ما يقتضيه القانون لاسيما ما تعلق بمراقبة عمل المطاحن , فيما سيتم رفع بقية الانشغالات للوزارة الوصية لدراستها و اتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

و اضاف انه على مستوى ولاية الجزائر تم رصد خلال الأسبوع الجاري اقدام 4 مخابز على رفع أسعار الخبز بطريقة أحادية و دون اي سند قانوني, و قد تم توجيه اعتذارات لاصحابها مع تحويل ملفاتهم الى الجهات القضائية مع قرار اقتراح غلق.

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وكان رئيس الاتحادية السيد يوسف قلفاط قد صرح في وقت سابق لواج أن ولاية الجزائر تسجل "نقصا فادحا" في عدد المخابز بسبب "عدم اهتمام" جيل الشباب بهذه المهنة, و"تراجع" هامش الربح .

وقال رئيس الاتحادية السيد يوسف قلفاط لواج أن الولاية كانت تحصي ما يربو عن 1400 مخبزة, ليتناقص عددها تدريجيا إلى 630 مخبزة حاليا تتموقع أساسا في بلديات غرب وشرق العاصمة بينما يسجل غيابا تاما للمخابز في الوسط مثل شوارع العربي بن مهيدي و العقيد عميروش و علي بومنجل.

ويشار الى ان وزير التجارة محمد بن مرادي كان قد اكد في وقت سابق بوجود "ملف حيز الدراسة على مستوى الحكومة لإيجاد حل لمشكل سعر الخبز دون الزيادة في تسعيرته".

و أضاف الوزير بأن هناك "حالات نادرة" على مستوى بعض الولايات حيث قررت بعض المخابز "تلقائيا" زيادات في سعر الخبز مؤكدا بأن اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين "لم يبادر إلى ذلك". وقال "نحن في اتصال دائم مع هذا التنظيم المهني لإيجاد حلول لسعر الخبز دون رفعه" .